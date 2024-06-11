2.500.000 TL’YE VARAN %0 FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI VE

PEK ÇOK AVANTAJ HAZİRAN AYINDA IVECO YETKİLİ SATICILARINDA…

IVECO’nun en iddialı ve güvenilir çekici modeli IVECO S- WAY için %0 faiz oranı, 2.500.000 TL ve 12 ay vade ile ödeme fırsatı %20 takas indirimi ile birlikte sunuluyor. Ek olarak 4 yıl veya 400.000 km’ye uzatılmış garanti ve 100.000 TL değerinde Media Markt hediye kartı ile birlikte Haziran ayı boyunca müşterilere sunuluyor.

Sınıfının lideri IVECO Daily 7 Ton Kamyon’a terfi etmenin tam zamanı! %0 kredi faizi ile 750.000 TL’yi 12 ayda ödeme fırsatı, 4 yıl uzatılmış garanti süresi, üstelik manuel vites fiyatına Hi-Matic tam otomatik farkı yine IVECO’dan. Tüm bu fırsatlara ek olarak Milli Takımımızın EURO 24 heyecanını keyifle takip etmek için Media Markt’tan 50.000 TL’lik hediye kartı sizleri bekliyor.

IVECO Daily Panelvan sahibi olmak için haziran ayında da nedenler çok. IVECO’nun bol ödüllü ve iddialı panelvanı IVECO Daily de müthiş fırsatlar sizleri bekliyor. 750.000 TL’lik krediyi 12 ay süre ile %0 faizle ödeyin, manuel vites fiyatına Hi-Matic tam otomatik farkı da IVECO’dan olsun. Ayrıca tüm bu koşullara ilave olarak Milli Takımımızın EURO 24 heyecanını keyifle takip etmek için 50.000 TL’lik Media Markt hediye kartı da kampanyaya dahil.

IVECO Daily 3,5 Ton Şasi Kamyonet sahibi olmak için IVECO’nun size sunduğu bir diğer fırsat ise; 750.000 TL’lik krediyi 12 ay süre ile %0 faizle ödeme fırsatı ve 100.000 TL takas desteği. Ayrıca Milli Takımımızın EURO 24 heyecanını keyifle takip etmek için 50.000 TL değerinde Media Market hediye kartı da bu kampanya ile beraber sizleri bekliyor.

IVECO Eurocargo için sunulan kampanya koşulları ise şöyle: 1.500.000 TL’ye varan kredi tutarını 12 Ay vade ile ve %0 faiz ile sunan IVECO, müşterilerine SHELL’den 100.000 TL değerinde yakıt kartı hediye ediyor.

IVECO’nun sunduğu cazip fırsatlar haziran ayı boyunca geçerli. Araç mı almak istiyorsunuz? Siz de bir IVECO bayisine gelin, kısıtlı süre geçerli olacak bu cazip koşullardan faydalanın.