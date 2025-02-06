Sürdürülebilirlik ve görev odaklı yaklaşımı ile müşterileri için gerçek bir çözüm ortağı olma hedefiyle hareket eden IVECO, devreye aldığı WhatsApp hattı ile müşterisine şimdi daha da yakın. 5 Şubat tarihinde devreye giren IVECO WhatsApp iletişim hattından 7/24 hizmet alınabilecek.

Yaygın ve güvenilir hizmet ağına sahip IVECO markası, satış sonrası süreçleri ile ve devreye aldığı 444 50 04 numaralı çağrı merkezine ait WhatsApp İletişim hattı ile de müşterilerinin ve filo sahiplerinin her daim yanında olduğunu kanıtlıyor.

Her ihtiyaca yönelik sürdürülebilir ve karlı çözümler sunmak için çok enerjili bir ürün yelpazesi ve ‘’Değişimin Kendisi Ol’’ mottosu ile faaliyetlerine devam eden IVECO, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlıyor. İş verimliliği, sürücü deneyimi, sürdürülebilirlik ve bağlantılı olmak yaklaşımı ile dört temel odaklı, çalışmalarını sürdüren IVECO, ülkemizde iletişime açtığı WhatsApp hattı ile her zaman müşterisinin yanında olma iddiasını tekrarlıyor.

IVECO’nun WhatsApp Hattı, satış ve satış sonrası süreçlerde her nerede olursanız olun, her zaman ulaşarak, tüm soru ve görüşlerinize anında cevap alabileceğiniz bir iletişim kanalı olarak hizmet sunacak. IVECO Türkiye, canlı destek aracılığı ve çağrı merkezi ile de iletişime izin veren WhatsApp hattını devreye sokarak, hizmet ve servis çeşitliliğini daha da güçlendiriyor.