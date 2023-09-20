Avrupa toplu taşımacılığın lideri IVECO BUS, 7-12 Ekim tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan Busworld 2023’te yer alacak. Avrupa'da toplu taşımacılık sektörünün en önemli ticaret fuarı olan bu platformda IVECO, sıfır emisyonlu araçlar ve diğer alternatif tahrikli modellerini lanse edecek. Açık hava sergisinde tanıtıma imkan veren fuarda IVECO’nun şehir içi, şehirlerarası ve gezi otobüslerinden minibüslere kadar her misyonu kapsayan 11 aracı tanıtılacak.

Salon 4'te yer alan IVECO BUS standında emisyonsuz mobiliteye yer verilecek. Marka, bugün piyasada bulunan tam elektrikli araçlardan oluşan şehir içi ve şehirlerarası araçlardan minibüslere kadar kapsamlı ürün yelpazesini sergileyecek: Stantta %100 elektrikli e-DAILY minibüs ve şasi, E-WAY Yeni Nesil, STREETWAY ELEC ve CROSSWAY LE ELEC yer alacak. Tüm bu araçlar, Iveco Grubu'nun güç aktarma organları markası FPT Industrial tarafından özel olarak sanayileştirilmiş en son NMC akü teknolojisine sahip.

NELER TANITILACAK

IVECO BUS'un karbonsuz ürün yelpazesi, Brüksel'deki dünya prömiyerinde tanıtılacak olan şehir görevlerine adanmış yeni bir modelle genişletilecek.

IVECO BUS, Busworld'de araçlarının Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek olan Avrupa Genel Güvenlik Yönetmeliği ile uyumlu yeni Gelişmiş Sürücü Destek Sistemlerini (ADAS) nasıl entegre ettiğini gösterecek.

IVECO BUS standını ziyaret edenler, fuarda sergilenen tüm araçlarda tanıtılacak olan yepyeni stili de keşfedecek.

IVECO BUS standında ayrıca özel servis hizmetleri de tanıtılacak.

· Enerji Mobilite Çözümleri, markanın müşterilerin filolarını tamamen elektrikli hale getirmelerine destek olmak için sunduğu yeni özel hizmetler: her elektro mobilite projesini bütünüyle optimize etmek için bataryalar, şarj cihazları ve altyapı ile birlikte özel olarak yapılandırılmış elektrikli otobüsler.

· IVECO ON, enerji tüketimini ve performansını optimize etmek için elektrikli filonun etkin yönetiminden operatörün gemideki yaşamını iyileştirmeye kadar müşteri operasyonlarını tamamıyla kapsayacak şekilde tasarlanmış markanın bağlantı hizmetleri teklifi.

Açık alanda, statik sunumlar ve test sürüşleri için enerji geçiş gerekliliklerine uygun altı IVECO BUS alternatif tahrik modeli – tam elektrikli, doğal gaz ve biyometan, hibrit – mevcut olacak: E-WAY 9.5m ve 12m, URBANWAY CNG Hybrid 18m, CROSSWAY Low Entry CNG Hybrid, CROSSWAY ve EVADYS.

Sergiyi ziyaret edenler, toplu taşımacılıkta net bir vizyon, yenilikçi zihniyet ve ileri teknolojik bilgi birikimi ile sıfır emisyona geçişe öncülük eden bir lider keşfedecek. IVECO BUS, enerji geçişini güvenle yönlendirmek için yenilikçi uzman hizmetlerle entegre edilmiş, her görevi kapsayan eksiksiz bir sürdürülebilir çözümler yelpazesiyle öncülük ediyor.