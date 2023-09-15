Tüm IVECO S-Way çekicilere özel olarak uygulanacak olan kampanya, 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasındaki satın alımlarda geçerli olacak.

IVECO S-Way araçları bu kampanya ile birlikte IVECO Yetkili Satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.

IVECO S-Way’in tasarruf ile konforu birleştiren özellikleri, sürücü dostu kabin alanı, 490/ 530/ 570 beygir gücündeki farklı model araçları, müşterilerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılıyor.

Kampanya dahilinde olan IVECO S-Way AS 530 modeli de çift buzdolabı, park kliması ve yan etekler gibi ekstra konfor ve rahatlığı sağlayan özellikleri ile ön plana çıkıyor. Serinin tamamı özellikle üstün aerodinamik yapısı ile rakiplerinden bir adım öne geçiyor. Kendinizi evinizdeki kadar konforlu hissedebileceğiniz IVECO S-Way’lere özel bu kampanya, markanın ‘’IVECO bitti demeden bitmez’’ dediği iddialı sloganıyla çıkış yapıyor.

*Stoklar ile sınırlı olan kampanyada, ‘’400.000 km ile sınırlı’’ koşulu da yer alıyor. Bir ay süre ile devam edecek kampanyada ilk 2 yıl tampondan tampona garanti, son 2 yıl da yürüyen aksamlar garanti kapsamı var. Kampanya tavsiye edilen fiyattan alımlar için geçerli.