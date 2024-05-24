IVECO sahip olduğu teknolojik güç ve deneyimi ile, stok rotasyonunda filonun yenilenmesini hızlandırırken, müşterilerine en ideal sürdürülebilirlik ve yüksek kaliteli ikinci el ürünler sunuyor.

IVECO'nun değerleriyle tutarlılığını daha da vurgulamak için ortaya çıkan yeni markanın, taahhüdü aşağıda belirttiği başlıklardan oluşuyor.

- SERTİFİKALI ÜRÜNLER: IVECO CERTIFIED PRE-OWNED ikinci el araçlar piyasaya sürülmeden önce bir dizi kontrolden geçer.

- SERTİFİKALI KALİTE: Her türlü müşteri gereksinimini karşılamak için araçlar yaş, kilometre ve yenileme çalışmaları gibi belirli özelliklerine göre PREMIUM, PLUS ve STANDART olmak üzere üç kategoriye ayrılır.

- SERTİFİKALI HİZMET AĞI: IVECO CERTIFIED PRE-OWNED müşterilerimiz için en uygun kullanılmış aracı seçmelerinde destek veren profesyonellerden oluşan bir ekiple hizmet vermektedir.

- SERTİFİKALI BAKIM: Hizmetlerimiz, planlı bakım ve onarım programlarının yanı sıra gerektiğinde tercih edilen IVECO Yetkili Servisinde önleyici faaliyetler yoluyla çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

- SERTİFİKALI YEDEK PARÇALAR: IVECO teknisyenlerinin profesyonel becerileriyle birleştirilmiş yüksek kaliteli orijinal IVECO yedek parçaları sayesinde kalite ve güvenilirlik IVECO tarafından onaylanmıştır.

- SERTİFİKALI SERVİS DESTEĞİ: İhtiyaç halinde, Avrupa çapında 2.000 servis noktası ile 7/24 yardım hattımız mevcuttur. Buna ek olarak, her IVECO Yetkili servisi etkili ve hızlı destek sunabilmektedir.