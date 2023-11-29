IVECO Asya Bölgesi Başkanı Koray Kurşunoğlu, 2024 yılının IVECO’nun en enerjik ve en heyecan verici yıllarından biri olacağını ve yenilenen araç gamı ile sektöre yepyeni bir bakış açısı getireceklerini belirtti. Kurşunoğlu sözlerine ‘IVECO ‘gelecek’ tanımını çok iyi bilen bir marka. Özellikle elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların geliştirilmesi alanında çok uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren IVECO, bu anlamda sektöre öncülük ederken, enerjisini ve kaynaklarını çok verimli kullanıyor. 2024 yılında tamamı tek seferde güncellenmiş olan model gamımızla çok enerjili bir ürün yelpazesi sunuyoruz. 1 Milyar Euro bütçe ve 4 senelik çalışma sonunca ortaya çıkan yeni araç gamımızda, dört temel unsura odaklandık: iş verimliliği, sürücü deneyimi, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik.’ şeklinde devam etti.

2023 yılında pazarda özellikle S-Way çekiciler ile büyük başarı elde ettiklerini belirten IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak ‘2020 yılında lansmanını gerçekleştirdiğimiz uzun yol çekicimiz S-Way ile kısa sürede çok büyük bir başarı elde ettik. S-Way’in yakıt verimliliği, konforu ve üstün sürüş performansı ile 3 yılda yürüyen araç parkımızı büyüttük. IVECO, ürünlerini müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre yenilemek için tarihinin en büyük yatırımını yaptı. Sınıfının en iyisi oyuncularıyla ortaklıklar geliştirerek inovasyonu hızlandırdı. Müşterilere her iş ihtiyacı için sürdürülebilir ve karlı çözümler sunma yolunda çok enerjili ürünler geliştirdi. Elektrikli araç alternatiflerinin geliştirilmesini hızlandırdı ve Almanya’nın Ulm kentinde ilk IVECO ağır hizmet tipi elektrikli kamyonu ürettiği özel bir üretim merkezi kurdu’ dedi.

IVECO’DAN DAILY NETWORK SERVİS SİSTEMİ İLE FARKLI BİR HİZMET ANLAYIŞI

IVECO Türkiye, değişime ve dönüşüme olan sonsuz inancını sadece ürünlerinde değil iş yapış modellerinde de açıkça ortaya koyuyor. Yakın bir zamanda yenilikçi bir servis ağı kavramını sektöre sunan IVECO, servis hizmetlerinde belirlediği illerde hizmet ağını genişletmek, müşteri memnuniyetini artırmak, sektöre nitelikli eleman kazandırmak ve istihdam yaratmak amacıyla yeni bir servis modeli geliştirdi.

Son zamanlarda ticari araç sektöründe yakaladığı başarı ve sektöre sunduğu yeniliklerle iddiasını ortaya koyan IVECO, yetkili servis noktası olmak isteyenlere çağdaş bir fırsat sunuyor. Bu yeni servis noktaları ticari araç sektöründe, geleneksel servis modellerinden farklı olarak, tüm ürün gamı yerine sadece “tek tip bir segment ve model gamı”na hizmet verecek.

DAILY Network adlı bu yeni servis modeli için şimdiden başvurular aldıklarını ve Nevşehir’de ilk imzayı attıklarını belirten IVECO Türkiye Bayi Geliştirme Direktörü Yıldırım Tanılkan, yeni servis sistemi hakkında bilgiler paylaştı.

“IVECO bayi ağında yer almak isteyenler için, belirlediğimiz belli başlı illerde, Türkiye’nin en tercih edilen panelvan ve şasi kamyonetlerinden biri olan IVECO DAILY’nin yetkili servis olma imkanını DAILY Network ile sağlayacağız. Bu sayede IVECO olarak genişleteceğimiz hizmet ağıyla, daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir bir müşteri hizmeti sağlamayı hedefliyoruz.’

MÜŞTERİ HİZMETLERİ ANLAYIŞI DA DEĞİŞİMDEN NASİBİNİ ALIYOR

Asya Bölgesi Müşteri Hizmetleri Direktörü Serkan Ayaz, 2023 yılında servislerde müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak adına tüm teşkilat servis danışanlarına ‘misafirperverlik’ eğitimleri verdiklerini söyledi. Misafirperverliğin başarılı bir işletmenin birincil unsurlarından olduğunu belirten Ayaz, müşteri hizmetleri ve misafir deneyimlerinin, her sektörde olduğu gibi ticari araçlar sektöründe de misafirperverlikle el ele gittiğinden bahsetti. Ayrıca teknolojik gelişmelere anında yanıt verebilen ve adapte olan IVECO, Türkiye’deki teşkilatında elektrikli araçların satış sonrası aktivitelerine de 2024 yılında hız verecek.

IVECO’DA ÇEŞİTLİLİK, EŞİTLİK VE KAPSAYICILIK KAVRAMI

Asya Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Gülay Hantal Büyükatlı ‘Farklı bakış açılarının IVECO olarak gelişmemize yardımcı olduğuna, çalışma şeklimizi sürekli iyileştirmemiz konusunda bizi daha iyisini yapmak adına motive ettiğine ve daha sürdürülebilir bir toplum geliştirmemize yardımcı olduğuna inanıyoruz’ dedi.

Büyükatlı tüm davranış ve iş yapış modellerinde her zaman Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık kavramını öne çıkarttıklarını, herkesin gelişebileceği, açıkça kendini ifade edebileceği, fikirlerin desteklendiği bir çalışma kültürünü teşvik ettiklerinin altını çizdi.