Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında toplanacağını belirterek, yeni ücretin belirlenmesinde çalışan refahı ile işverenin üretim gücünü koruyan bir denge gözetileceğini vurguladı.

“Önceliğimiz sosyal diyalog”

Toplantıda işçi ve iş veren temsilcileriyle birlikte konuşan Işıkhan, karar sürecinde “ortak akıl ve uzlaşı” ilkesinin ön planda olacağını söyledi.

Bakan, çalışma hayatında yapılan tüm reformların merkezinde insan ve emeğin bulunduğunu ifade etti.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

İzmir programının, Türkiye genelinde yürütülen “Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde İşçilerin Beceri Uyumlarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamındaki 10. durak olduğunu belirten Işıkhan, gelişen teknolojinin iş gücü piyasasını hızla dönüştürdüğünü söyledi.

Bakan, bu sürece uyumun artık bir tercih değil, ekonomik rekabetin devamı için zorunluluk olduğunu dile getirdi.

“Becerisi Olanın Mesleği Yok Olmayacak”

İzmir Valisi Süleyman Elban, pandemi sonrası çalışma hayatında yaşanan büyük değişime dikkat çekerek şu mesajı verdi:

“Eğer bir beceriniz varsa endişe yok. Ama sıradan işler yapılıyorsa o alanı makine ve yapay zeka devralacak.”

Vali Elban, İzmir’de son yıllarda meslek liselerine ilginin ciddi şekilde arttığını ve meslek sahibi bireylerin gelecekte de ayakta kalacağını vurguladı.

Beceri Uyumu ve İstihdamda Yeni Politikalar

Bakan Işıkhan, dijitalleşme ve yeşil dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni mesleklere yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi:

Mesleki Yeterlilik Kurumu, yeşil dönüşüme uygun yeni meslek standartları hazırladı.

İŞKUR, mesleki eğitim ve beceri programlarıyla çalışanları geleceğin işlerine hazırlıyor.

Çalışma Genel Müdürlüğü, dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerini bilimsel analizlerle takip ediyor.

İŞKUR Aday Havuzu: 2 Milyon Arama, 100 Bin Yerleştirme

İşverenlere önemli avantaj sağlayan İŞKUR Aday Havuzu Sistemi hakkında da rakamlar paylaşıldı:

35 binin üzerinde işveren sistemi aktif olarak kullandı.

Yaklaşık 2 milyon çalışan araması gerçekleştirildi.

100 binden fazla kişi sistem üzerinden iş buldu.

İşverenler, ilan açmadan 3 milyon aktif iş arayan arasından seçim yapabiliyor.

Asgari Ücret İçin Kritik Süreç

Bakan Işıkhan, yeni ücretin belirlenmesine ilişkin şu mesajı verdi:

“Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de iş verenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviye çıkacağına inanıyoruz.”