Sezona Fatih Tekke yönetiminde başlayan İstanbulspor, kötü gidişat sonrası teknik adam değişikliği kararı aldı. 25 Ekim 2022 tarihinde takımın başına geçen 46 yaşındaki teknik direktör, sezonu 41 puanla 12. sırada tamamladı.

2023-2024 sezonuna da sarı-siyahlıların başında başlayan Fatih Tekke, Süper Lig'de 2 maçı ertelenirken, oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Ligde galibiyetle tanışamayan sarı-siyahlılar, yarın akşam Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacakken, teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

İstanbulspor ile 30 lig maçına çıkan Fatih Tekke, bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.