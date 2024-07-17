İstanbulluların uzun süredir şikayetçi olduğu su faturalarının altından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin (İGDAŞ) aldığı karar çıktı.

İBB Meclisi'nde alınan kararla İSKİ su faturalarına 14 Mayıs'ta kullanım miktarına göre zam yapmıştı.

Konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 23,72 lira olan mevcut fiyatın yüzde 36 oranında zamla 32,28 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 34,14 lira olan fiyatın yüzde 44 zamla 49,17 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 46,49 lira olan fiyatın da yüzde 53 artışla 71,10 lira olması CHP'lilerin oyları ile kabul edilmişti.

Ancak temmuz ve haziran faturaları bu zamların dışında daha yüksek geldi. Az kullanım nedeniyle uzun süredir su faturası ödemeyenler bile fatura ödemek için İSKİ'nin yolunu tuttu.

Yüksek gelen faturaların nedeninin sayaç okumalarının 40 güne çıkmasından dolayı kaynaklandığı ortaya çıktı.

Sayaç okumalarının 40 gün ve daha fazla olması ise İSKİ ve İGDAŞ ortak sayaç okuma projesi yüzünden olduğu öne sürüldü.

Aylık 15 metreküpe kadar kullanılan suyun metreküp fiyatı 1. Kademe fiyatı olan 32,28 lira ile çarpılırken, kullanılan su miktarı 16 metreküpe çıktığında faturanın tamamı 2. Kademe tarife fiyatı olan 49,17 liradan hesaplanıyor. 15 m³ × 32, 28 = 483,75 TL ödeyecekken, geç okuma nedeniyle kullanılan 16 m³ olduğunda 16 m³ × 49,17 = 786.72 TL'ye çıkıyor. Bu da aylık bir hanenin 300 lira ek fatura ödemesi anlamına geliyor.

31 Mart Seçimleri sonrası İBB; Halk Ekmek ve Hamideye Su'ya büyük zamlar yapmıştı.

30 yaş üstü için ulaşımda sadece yüzde 10 indirim yapılması kararı alınmıştı.

İBB'de alınan karar tepki çekmişti.

Kaynak: Medyatava Özel