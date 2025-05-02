İTO’nun verilerine göre, Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyatlar kapsamında incelenen 336 ürünün 216’sında artış, 46’sında ise azalış gözlemlendi. Geriye kalan ürünlerde ise fiyat değişimi yaşanmadı.

Limon Fiyatı Yüzde 43,97 Arttı

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan limon, yüzde 43,97’lik fiyat artışıyla ayın zam şampiyonu oldu. Limonu sırasıyla yüzde 41,95 ile ücretli dijital abonelikler, yüzde 36,49 ile kadın çanta, yüzde 29,32 ile kadın pardösü ve yüzde 28’lik artışla kadın iç çamaşırı takip etti.

Kadın elbise (yüzde 26,37), elektrik faturası (yüzde 25,36), erkek tişört (yüzde 25,29), kadın ayakkabı (yüzde 23,99), erkek gömlek (yüzde 21,78), kadın gömlek/bluz (yüzde 21,55) ve kadın pantolon (yüzde 18,17) gibi ürünler de dikkat çeken fiyat artışları arasında yer aldı. Ayrıca cep telefonu kontör ücreti yüzde 16,99, kız çocuk elbise yüzde 13,99, simit yüzde 13,37 ve sinema-tiyatro bileti yüzde 12,93 oranında zamlandı.

Patlıcan Fiyatı Yüzde 41,15 Geriledi

Öte yandan, Nisan ayında fiyatı en çok düşen ürün ise patlıcan oldu. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan patlıcan, yüzde 41,15 oranında ucuzladı. Onu, yüzde 32,30 ile salatalık, yüzde 25,19 ile çilek ve yüzde 25,05 ile taze fasulye izledi.

Şehirlerarası otobüs bilet ücretleri yüzde 22,94, yeşil soğan yüzde 22,23, sivri biber yüzde 21,41, çarliston biber yüzde 20,38, dolmalık biber yüzde 19,87 oranında gerilerken; domates salkım, kabak, kıvırcık salata gibi sebzelerde de yüzde 13–15 arası fiyat düşüşleri gözlemlendi. Ayrıca erkek bot fiyatları yüzde 9,09, set üstü ocak yüzde 5,78, ıspanak yüzde 3,46 ve kaymak yüzde 1,18 oranında geriledi.

İTO'nun düzenli olarak açıkladığı bu veriler, İstanbul'daki tüketici fiyat hareketlerini izlemek ve piyasa şeffaflığını artırmak açısından önem taşıyor.