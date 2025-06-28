Özellikle kiraz ve armut fiyatları, tüketicilerin cebini zorluyor. Marketlerde kirazın kilogram fiyatı 500 ila 600 TL arasında değişirken, armut 180 ila 200 TL bandında satılıyor. Nektarin 200-220 TL, üzüm 150-200 TL, şeftali ise 180 TL civarında alıcı buluyor.

"Fiyatlar Bu Sene Düşmez"

Meyve fiyatlarındaki sert artışı değerlendiren İstanbul Hali esnaflarından Nurullah Dağıstanlı, üretimdeki düşüşün temel nedeninin doğa koşulları olduğunu vurguladı. "Nisan ayında yaşanan don, meyve ağaçlarının çiçek açmasını engelledi. Bu da hem bu yılki rekolteyi hem de önümüzdeki yılları olumsuz etkileyebilir" diyen Dağıstanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde çok az bölgeden meyve geliyor. Kayısı artık Malatya’dan değil, Mersin’den geliyor. 15 gün sonra İstanbul’da kayısı bulmak zorlaşacak. Üzüm mevsimi olmasına rağmen fiyatlar yüksek. Biz toptan satıyoruz, armudu 100-130 TL’den veriyoruz ama markette 180-200 TL. Kiraz bizde 350 TL, markette 600 TL’ye kadar çıkıyor. Elma bile mevsimi dışında olduğu için kilosu 100 TL’ye satılıyor."

“Az Tüketilecek, Yapacak Bir Şey Yok”

Fiyatların önümüzdeki dönemde düşmeyeceğini belirten Dağıstanlı, üretimdeki sıkıntının kaçınılmaz olduğunu söyledi. “Bu işin çözümü yok. Allah’tan gelen bir şey bu. Don vurduğu zaman ağaç çiçek açmaz, meyve vermez. Bu da üretimi ciddi şekilde etkiler. İnsanlar meyveyi az tüketecek, bu kadar basit” diyerek tabloyu özetledi.

Tüketiciler ise yüksek fiyatlar karşısında taze meyve yerine dondurulmuş ya da konserve ürünlere yönelirken, uzmanlar önümüzdeki yıllarda da benzer etkilerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Meyve Tezgâhında Zam Şampiyonları:

Kiraz: 500-600 TL/kg

Armut: 180-200 TL/kg

Nektarin: 200-220 TL/kg

Üzüm: 150-200 TL/kg

Şeftali: 180 TL/kg

Elma: 100 TL/kg (mevsimi dışında)

Karpuz: En uygun fiyatlı meyve

İklim koşullarının gıda fiyatlarına etkisinin en çarpıcı örneklerinden biri olan bu tablo, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı.