İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Spor İstanbul tarafından organize edilen Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, bu yıl 3 Kasım Pazar günü koşulacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maratonu’nda bu yıl Spor İstanbul, İstanbul Vakfı ve Enstitü İstanbul İSMEK(Eİİ) ile beraber Giysi Kumbarası kampanyası başlatıyor.

31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Maraton Fuarı’na ve maratonun start alanına giysi kumbaraları konulacak. Sporcular yanlarında getirdikleri kıyafetleri kumbaraya bırakabilecekler. İstanbul Vakfı ise bu giysileri, gerekli tüm hijyen işlemlerini yaptıktan sonra bayramlarda ihtiyacı olanlara ulaştıracak. Bağışlanamayacak durumdaki kıyafetler de Enstitü İstanbul İSMEK tarafından geri dönüşüme tabi tutulacak ve üretilen yeni ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Diğer yandan, İstanbul Maratonu’nun Kurumsal Koşu’sunda sivil toplum kuruluşları için bağış toplanması bu yıl da sürecek. 2008’de Adım Adım Derneği’nin desteğiyle başlanan iyilik için koşma hareketi sonucunda, 15 yılda 170 milyon TL yani bugünkü kurla 20 milyon dolar bağış toplandı. Böylece toplanan bağışlarla bugüne kadar toplam 223 bin canlının hayatına dokunuldu. 2023 yılında 55 milyon TL (2 milyon dolar) bağış toplanırken, bu yıl bağış tutarın önceki yıla göre daha da artması hedefleniyor.

MARATONDA KOŞ, GİYSİ KUMBARASINA DESTEK OL!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı ve İSPER AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Banu Saraçlar, Büyükşehir'in iştiraklerinin tüm etkinliklerinde sosyal faydanın öncelendiğini vurguladı.

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu da bu anlayışın vücut bulduğu en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, "Maraton, İstanbul’un eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtırken, aynı zamanda büyük bir dayanışma koşusuna da sahne oluyor. Maratonda koşanlar, cinsiyet ayrımcılığından hayvan haklarına, çocuk haklarından kadına şiddete son verilmesi ve çevrenin korunmasına kadar, birçok konuda toplumsal mesajlar veriyor. Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek vermek amacıyla koşucular, maratonda bağış topluyor. 2008’de başlayan bu dayanışma eylemiyle milyonlarca lira toplandı ve yüzbinlerce canlının hayatına olumlu katkı sağlandı. Bu yıl ise bağış konusunda yeni bir adım atıyoruz. Spor İstanbul, İstanbul Vakfı ve Enstitü İstanbul İSMEK iş birliği ile koşucuların bağışlayacağı giysileri ortak bir projeyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Amacımız maratonda fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin yanı sıra dayanışma ve paylaşmayı hayatın her alanına entegre etmek. Tüm koşucuları bu projeye destek vermeye davet ediyorum" dedi.