Yatırımcının Gözü Anadolu Yakası’nda

Türkiye gazetesinde yer alan verilere göre, 2025 Haziran itibarıyla İstanbul genelinde konut fiyatları yıllık bazda ortalama %28,1 oranında artarak enflasyonun gerisinde kaldı. Ancak bazı ilçelerde bu oranlar çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Özellikle Anadolu Yakası'ndaki ilçeler, yatırımcısına en fazla kazandıran bölgeler oldu.

En Çok Prim Yapan 5 İlçe:

Kadıköy: %45,8 Pendik: %41,9 Maltepe: %41,6 Sultanbeyli: %41,5 Tuzla: %38,8

Bu veriler, yatırımcının rotasını Anadolu Yakası'na çevirdiğini net şekilde ortaya koydu. Bölgedeki altyapı yatırımları, ulaşım projeleri ve yaşam kalitesindeki artış, fiyatlara doğrudan yansıdı.

En Az Değerlenen İlçeler

Öte yandan Avrupa Yakası'ndaki bazı merkezi ilçelerde konut fiyat artışları sınırlı kaldı. Özellikle tarihi dokusuyla öne çıkan ancak yüksek fiyat seviyelerine çoktan ulaşmış bölgeler, yatırımcıya düşük prim sundu.

En Az Prim Yapan İlçeler:

Beyoğlu: %16,5

Esenler: %16,7

Fatih ve Sarıyer: %20,9

Şişli: %21

Gaziosmanpaşa: %22,5

Uzmanlara göre bu ilçelerde fiyatların doyum noktasına yaklaşması ve yenileme projelerinin sınırlı kalması bu düşüşte etkili oldu.

İstanbul’un En Pahalı ve En Ucuz İlçeleri

Haziran 2025 itibarıyla İstanbul’da ortalama konut metrekare fiyatı 51 bin 229 TL’ye yükselirken, ilçeler arasında büyük farklar dikkat çekti.

En Pahalı İlçeler (m² fiyatı):

Kadıköy: 136.111 TL

Sarıyer: 126.615 TL

Beşiktaş: 113.246 TL

Bakırköy: 99.005 TL

En Uygun Fiyatlı İlçeler:

Esenyurt: 27.400 TL

Sultangazi: 35.488 TL

Arnavutköy: 35.513 TL

Güngören: 37.375 TL

Konut kredisi hacminin 585,7 milyar TL’ye ulaşması, ipotekli satışların %96 oranında artması ve TCMB’nin olası faiz indirim sinyalleri, sektördeki hareketliliği destekliyor. Özellikle Anadolu Yakası’nda yükselen prim oranları, kısa ve orta vadede değer artışını sürdürebileceğini gösteriyor.