İSKİ verilerine göre, barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 83.18 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük seviye ise yüzde 22.7 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi. Kentin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Alibey Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 51.56 olarak belirlendi.

Barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı’ndaki Değişim Havadan Görüntülendi

Yüzde 51.56 doluluk oranıyla dikkat çeken Alibey Barajı, drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, sıcak hava ve buharlaşmanın etkisiyle baraj gölünde belirgin bir şekilde su seviyesinin düştüğü görüldü. Suların çekildiği bölgelerde ise yeşilliklerin ortaya çıktığı dikkat çekti. Görsel olarak dramatik bir değişim sergileyen baraj, su kaynaklarının ne derece hassas bir dengede olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini, bu durumun su tüketimini artırabileceği ve baraj seviyelerinde daha fazla düşüşe neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Vatandaşlardan ise su tasarrufuna özen göstermeleri isteniyor.