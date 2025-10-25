Türkiye’de son dönemde ardı ardına gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ekim ayında akaryakıt fiyatlarına üç kez indirim yapılmıştı. Ancak araç sahiplerinin yüzünü güldüren bu indirimler uzun sürmedi. 25 Ekim itibarıyla motorin fiyatına 3 TL’nin üzerinde zam yapıldı. Bu artışla birlikte benzin ve motorin fiyatları birçok ilde 60 TL sınırına yaklaşarak yeni bir rekor kırdı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ile dolar kuru esas alınıyor. Bu veriler ışığında hesaplanan gümrüksüz rafineri fiyatına, ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artışlar, yurt içi pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.

25 Ekim 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 52,31 TL

Motorin: 55,41 TL

LPG: 29,27 TL

Ankara

Benzin: 53,19 TL Mercedes-Benz, tamamen Yeni CLA’yı büyüleyici bir geceyle tanıttı İçeriği Görüntüle

Motorin: 56,43 TL

LPG: 29,28 TL

İzmir

Benzin: 53,54 TL

Motorin: 56,78 TL

LPG: 29,23 TL

Antalya

Benzin: 54,47 TL

Motorin: 57,79 TL

LPG: 30,04 TL

Diyarbakır

Benzin: 54,51 TL

Motorin: 57,80 TL

LPG: 29,37 TL

Van

Benzin: 54,63 TL

Motorin: 57,83 TL

LPG: 31,06 TL

Motorin 60 TL’ye koşuyor

Son zamla birlikte özellikle motorin fiyatları, bazı doğu illerinde 58 TL seviyesini aşarak 60 TL’ye dayandı. Artışın temel nedeni, dolar kurundaki yükseliş ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış olarak gösteriliyor. Uzmanlara göre, küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar devam ederse önümüzdeki haftalarda yeni zamlar da gündeme gelebilir.

Sürücüler kara kara düşünüyor

Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı artış, hem özel araç kullanıcılarını hem de taşımacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Sürücüler, sosyal medyada tepkilerini “Her sabah zam haberiyle uyanıyoruz” sözleriyle dile getiriyor. Artan maliyetler, kısa sürede gıda, ulaşım ve lojistik fiyatlarına da yansıyacak gibi görünüyor.