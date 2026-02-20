Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu taşınmazın tamamı 171.500.000 ABD doları bedel karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat’a devredilecek.
Satışa konu olan gayrimenkuller; İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 11 farklı parselden (251 Ada 4 Parsel, 257 Ada 6 Parsel, 270 Ada 2, 16, 34, 42, 43 Parseller, 271 Ada 2, 6, 8 Parseller ve 294 Ada 29 Parsel) oluşuyor.
Satışa konu arsa, şirketin finansal tablolarında “yatırım amaçlı gayrimenkuller” kalemi altında takip ediliyordu. Gerçekleştirilecek devir işlemiyle birlikte Şişecam’ın nakit pozisyonunun güçlendirilmesi ve kaynakların ana faaliyet alanlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.