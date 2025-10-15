Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, terminal içindeki istedikleri noktaya en hızlı rotayı görebiliyor ve birden fazla alternatif rota seçeneğini değerlendirebiliyor. Rota oluşturmak için bulundukları katı seçmek, harita üzerinde konumlarını işaretlemek ve gitmek istedikleri varış noktasını belirlemek yeterli oluyor. Uçuş kapılarına uzun basıldığında ise “Yol Tarifi” seçeneğiyle doğrudan yönlendirme sağlanıyor.

Yandex Maps’in bu iç mekân navigasyonu, havalimanının detaylı kat planlarını iyileştiren büyük bir harita güncellemesine dayanıyor. Artık mağazalar, kafeler, bekleme alanları, tuvaletler, asansörler ve yürüyen merdivenler daha doğru şekilde haritada yer alıyor. Gelişmiş yönlendirme algoritmaları, birden fazla katı dikkate alarak kullanıcıları sorunsuz şekilde varış noktalarına ulaştırıyor.

Avrupa’nın yolcu kapasitesi en yüksek havalimanı olan İstanbul Havalimanı, dört ana uçuş alanı ve yüzlerce mağazası ile dikkat çekiyor. Terminaldeki uzak noktalara yürümek 20 dakikayı bulabildiği için bu navigasyon özelliği yolculara büyük kolaylık sağlıyor.

Özellik, hem Android hem de iOS cihazlarda Yandex Maps ve Yandex Navi uygulamaları üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcıların sadece uygulamayı güncelleyerek yeni navigasyon imkanından yararlanmaları yeterli oluyor.