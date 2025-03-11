Volkswagen Ticari Araç markasının Crafter Okul ve Servis modellerinin üst yapı süreçlerini yürüten ISRINGHAUSEN, teknolojik alt yapısıyla sektörün önemli firmalarının arasında yer alıyor.

ISTAB Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, sektörlerindeki yenilikçi gelişmeleri ve üretim süreçlerini daha yakından incelemek amacıyla Şubat ayında AUNDE grup bünyesinde bulunan ve Bursa’da faaliyet gösteren ISRINGHAUSEN Koltuk Sistemleri AŞ’ni ziyaret etti. ISRINGHAUSEN, Volkswagen Ticari Araç markasının Crafter Okul ve Servis modellerinin üst yapı süreçlerini yürüten ve otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan bir firma olarak dikkat çekiyor.

Ziyaret sırasında ISTAB üyeleri, ISRINGHAUSEN’in üretim tesislerinde gerçekleştirilen süreçleri ve teknolojik altyapıyı yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Avrupa direktif gereksinimleri (ECE) ve USA standartlarını (FMVSS ) karşılayacak laboratuvar altyapısına sahip olan firmanın yöneticileri ziyaretçilere Volkswagen Crafter’ın üst yapısının üretimiyle ilgili de detaylı bilgiler verdi.

Volkswagen Ticari Araç markasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret, her iki taraf için verimli bir iş birliği ortamı yaratırken, sektörün gelişimi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. ISTAB Derneği Başkanı, bu tür ziyaretlerin üyelerinin sektördeki yenilikleri ve üretim süreçlerini daha iyi anlayabilmelerine olanak sağladığını belirterek, gelecekte de benzer etkinliklerle sektöre katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

ISRINGHAUSEN Koltuk Sistemleri AŞ fabrikasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği yönetmelikleri gereksinimlerine göre test ve homologasyonları yapılarak üretilen 16+1 ve 19+1 koltuklu Volkswagen Crafter Kombi araçlar, yolcu taşımacılığında tercih edilen öncü marka olmayı hedefleyen Volkswagen Ticari Araç’ın Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.