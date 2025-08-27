Tel Aviv’deki Rehineler Meydanı, on binlerce kişinin katılımıyla büyük bir mitinge sahne oldu. Forumdan yapılan açıklamada, gösteriye 350 bini aşkın kişinin katıldığı belirtilerek, “Bu protesto hükümete net bir mesaj verdi. Masadaki anlaşma bir an önce imzalanmalı. İsrail halkı savaşın sona ermesini ve tüm rehinelerin geri dönmesini istiyor” denildi.

Kudüs’te de tansiyon yükseldi. Başbakanlık binasına yürüyen göstericiler, bazı yolları trafiğe kapattı, araç lastikleri ateşe verildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Protestolara katılan vatandaşlar, hükümeti “zaman kaybetmekle” suçlarken, kalabalık sık sık “Ateşkes şimdi” ve “Rehineleri geri getirin” sloganları attı.

İsrail kamuoyunda artan tepkilerin, hükümetin Gazze politikaları üzerindeki baskıyı giderek artırdığı belirtiliyor.