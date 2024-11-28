İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine itiraz etti. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in itiraz başvurusunun “tutuklama kararının ne kadar saçma olduğunu ve herhangi bir olgusal ya da hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğu” iddia edildi.

Açıklamada, UCM'nin itirazı reddetmesi halinde bunun sadece UCM’nin İsrail'e karşı ne kadar önyargılı olduğunu göstereceği öne sürüldü.

UCM, 21 Kasım’da Netanyahu ve Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.