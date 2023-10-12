Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından İsrail saldırılarını arttı. İsrail bu kez Suriye’yi vurdu. Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep Havalimanı'nı vurduğunu duyurdu.

Yerel medya kanalı Sham FM, Suriye hava savunmasının her iki saldırıya da yanıt olarak başlatıldığını söyledi.

Halep Havalimanı'nda hasar olduğu ancak can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, saldırının Şam Havalimanı'na etkisi konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

“SURİYE’Yİ VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İsrail ordu sözcüsünün, “Suriye’yi önümüzdeki günlerde sert şekilde vurmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptığı öne sürüldü.

SURİYE'DEN İSRAİL'E ÇOK SAYIDA TOP ATILMIŞTI

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denilmişti.