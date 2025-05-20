"İsrail, aklı başında bir ülke gibi hareket etmeye dönmezse, Güney Afrika'nın zamanında yaşadığı uluslararası izolasyonun benzerini yaşayacak. Aklı başında bir ülke sivillerle savaşmaz, çocukları öldürmeyi alışkanlık haline getirmez, insanların yaşadıkları yerlerden edilmesini normalleştirmez" diyen Golan, mevcut hükümeti "intikam duygusuyla hareket eden, etik değerlerden yoksun kişilerle dolu" olmakla suçladı.

Savaşın yönetiliş biçiminin İsrail'in varlığını tehdit ettiğini dile getiren Golan, özellikle sivillere yönelik saldırıların, uluslararası arenada İsrail'in yalnızlaşmasına zemin hazırladığını belirtti.

Golan'ın bu sert sözleri, İsrail siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Başbakan Binyamin Netanyahu başta olmak üzere pek çok siyasi figür, açıklamalara tepki gösterdi ve Golan'ı "sorumsuzlukla" suçladı.

Ancak kamuoyunda farklı görüşler de yükseliyor. Golan'ın çıkışı, savaş karşıtı çevrelerden ve bazı insan hakları savunucularından destek buldu. Tartışmalar, İsrail toplumunda Gazze politikasına yönelik fikir ayrılıklarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.