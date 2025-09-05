Halk TV’deki “Yeni Bir Sabah” programıyla veda eden Küçükkaya, üç yıllık sözleşmesinin sona ermesi sonrası kanalla yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdığını açıkladı. Ünlü gazeteci, ayrılık süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ortak bir karar aldık, güzel bir yolculuktu. Halk TV yönetimine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca pek çok ulusal kanalda görev alan Küçükkaya, FOX TV’deki “Çalar Saat” programı ile geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştı. Tarafsız ve cesur yayıncılığıyla tanınan gazeteci, TV100’de de sabah kuşağında gündemi belirlemeye devam edecek.

Medya kulislerinden gelen bilgilere göre, Küçükkaya yeni kanalında daha geniş bir ekip ile çalışacak ve programa özel yenilikler getirecek. Şu an programın formatıyla ilgili detaylar netleşmese de, izleyiciler dinamik ve tarafsız bir yayıncılık bekleyebilir.