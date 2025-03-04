İşte temettü dağıtacak şirketlerin ödeyeceği tutarlar ve ödeme tarihleri:

İskenderun Demir ve Çelik (#ISDMR)

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtmayı teklif etti. Temettü ödemesi, şirketin genel kurulunda belirlenecek tarihte yapılacak.

Aygaz (#AYGAZ)

Aygaz A.Ş., hissedarlarına brüt 12,55 TL, net 10,6675 TL temettü ödemeyi teklif etti. Temettü ödemeleri, 4 Nisan 2025’te hesaplara geçecek ve hak kazanma tarihi 2 Nisan 2025 olacak.

Naturelgaz (#NTGAZ)

Naturelgaz, pay başına brüt 0,5797 TL, net 0,4927 TL temettü dağıtımı yapmayı önerdi. Hak kullanım tarihi 28 Nisan 2025 olarak belirlenirken, ödemeler 30 Nisan 2025'te yapılacak.

Temettü Nedir ve Yatırımcı İçin Önemi Nedir?

Temettü, şirketlerin elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarına dağıtmasıdır. Bu dağıtımlar genellikle yatırımcılar için düzenli bir gelir kaynağı oluşturur. Özellikle uzun vadeli yatırımlar yapanlar için temettü verimi yüksek şirketler, finansal güvenliği artıran bir tercih olabilir. Düzenli temettü ödeyen şirketler, istikrarlı ve güçlü finansal yapılarıyla dikkat çeker.

Borsa İstanbul’daki temettü dağıtım kararları, 2025 yılı boyunca yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor. Şirketlerin temettü teklifleri açıklandıkça, yatırımcılar için yeni fırsatlar ortaya çıkacak.