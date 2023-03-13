UPSET Elektronik Genel Müdürü Mine Arapkirli Asansör İstanbul'da en son teknolojilerini tanıttı

UPSET ELEKTRONİK FİRMASINI YAKINDAN TANIYALIM

UPSET Elektronik, güç elektroniği alanında 20 yılı aşkın bilgi birikimi ve mühendislik altyapısıyla tüm müşterilerine; katma değeri yüksek, kaliteli, rekabetçi kesintisiz güç kaynağı çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeleri müşterileri için rekabet avantajına çeviren, kalite ve güvenden ödün vermeyen, koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı kalite anlayışıyla müşterileri tarafından her geçen gün daha fazla tercih edilmektedir. Her yıl müşteri sayısını ve satış rakamlarını katlayarak büyümüş olan firma; günümüzde sektöre öncülük eden, söz sahibi ve güvenilir lider şirketlerden birisi haline gelmiştir.

Her geçen gün müşterilerine daha iyi hizmet, daha kaliteli ve daha rekabetçi ürün sunmanın artan sorumluluğuyla yoluna devam eden UPSET Elektronik teknolojiye ve insana sürekli yatırımlar yapmaktadır. Bununla birlikte yurt içi ve yurt dışında bayii ağını ve satış sonrası teknik destek kanallarını genişleterek büyümeye devam etmektedir.

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ve Asansör Elektroniği alanlarında faaliyet gösteren U.P.S.E.T Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. 2002 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana her yıl artan bir ivmeyle büyümesini sürdüren ve sektöre yön veren öncü firmalardan birisi haline gelmiştir.

UPSET markalı Kesintisiz Güç Kaynakları CE standartlarına uygun olarak, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001, GOST kalite güvencesi ile İstanbul/Ataşehir adresinde bulunan fabrikasında üretilmektedir. Güç elektroniği ile sektöre giriş yapan UPSET Elektronik; Voltaj Regülatörleri, Dc Güç Kaynakları ve Redresörler, İnvertör Sistemleri ve Kuru Tip Tam Bakımsız Aküler konusunda da ürün gamını oldukça geliştirmiştir.

2014 yılıyla birlikte Asansör Elektroniği alanında da ilift markasıyla sektöre giriş yaparak, yatırımlar yapmaya başlayan firma Motor Sürücüleri, Asansör Kontrol Sistemleri ve Asansör Panoları üretimine başlamıştır.

Dünya üzerindeki yeni gelişmeleri yakından takip eden UPSET Elektronik Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla ürünlerini sürekli ilerleyen teknolojiye ayak uydurarak geliştirmeye devam etmektedir.

Yurt içindeki 150’yi aşkın bayisi ile düşük güçte ( 1/1 faz – 3/1 faz ) ürünlerde uzun yıllardır sektördeki liderliğini sürdürmektedir. Kısa bir süre içinde 3 fazlı ürünlerde de ciddi bir satış başarısı yakalayan UPSET Elektronik, pazar payı konusunda hızlı tırmanışını yurt içi ve yurt dışında ilift markasıyla da sürdürmektedir.

İhracat alanında oldukça geniş yelpazeye sahip olan firma başta Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Asya olmak üzere birçok ülkeyle çalışmaktadır. Bunlara ek olarak Kesintisiz Güç Kaynağı pazarında dünyanın en büyük üreticileri olan Çin ve Hindistan pazarına da yatırımlarını yapmaktadır.

UPSET Elektronik, yurt içi ve yurt dışındaki fuarları yakından takip ederek ve katılım sağlayarak buralarda da pazarlama araçlarını kullanmaktadır. Büyük hedeflere ulaşmak için dünyanın hızla değişen gelişimine ayak uydurulması gerektiğinin bilincinde olan ve bunu bir vizyon olarak benimseyen firma yalnızca makineye değil, insana ve teknolojiye yatırım yaparak, global pazar lideri olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

Her geçen gün müşterilerine daha iyi hizmet, daha kaliteli ve daha rekabetçi ürün sunmanın artan sorumluluğuyla UPSET Elektronik sürekli yatırımlar yapmak, satış ve satış sonrası hizmetleri ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ilke haline getirmiştir.