PHANES, BEAUTY & WELLNESS SHOW İSTANBUL'DA ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI

Fuarın önemli katılımcılarından biri olan Phanes, sektöre kazandırdığı yenilikleri fuarda ziyaretçi ve sektör temsilcilerinin beğenisine sundu. Fuar katılımcılarından tam not alan Phanes Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın geliştirdikleri cihazların tanıtımını bizzat kendisi yaptı.

PHANES''İ YAKINAN TANIYALIM

Güzellik ve medikal estetik sektöründe Avrupa'nın lider firması haline gelen Phanes Beauty, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yer alıyor. İngiltere, Hollanda, Fransa, Türkiye, Macaristan, Lübnan, Ürdün, Pakistan dünyanın önemli ülkelerinde distribütörleri bulunan Phanes Beauty, Alman mühendisliği ile dünya çapında üretim yapan Alman Yüksek Teknoloji ve Kaliteli güzellik ekipmanlarını son kullarnıcılarıyla buluşturuyor.

Phanes'in Almanya'da ürettiği güzellik ürünlerini dünyanın birçok ülkesine ihraç etmeye devam ediyor.