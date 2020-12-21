Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor
Türkiye mobil telefon pazarının iki aktif oyuncusu Türkiye'de üretime başlıyor. Çinli mobil telefon üreticisi Oppo yeni yılın ilk ayında İstanbul ve Kocaeli'de kurulacak tesiste üretime başlamayı planlıyor. Söz konusu yatırımın büyüklüğü 50 milyon dolara yaklaşıyor. Türkiye'de üretime hazırlanan bir diğer üretici Samsung ise ilk etapta alt yüklenici aracılığıyla üretime geçmeyi hedefliyor
Türkiye, mobil telefon alanında iki iddialı üretim yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Bloomberg HT'ye bilgi veren üç kaynağa göre uluslararası iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime başlıyor.
Türkiye'ye kısa süre önce gelen Çinli şirket Oppo önümüzdeki ay mobil telefon üretimine başlamayı hedefliyor. Bloomberg HT'ye bilgi veren üç kaynağa göre İstanbul ve Kocaeli bölgesinde kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği ve montaj olmayacağı belirtiliyor.
Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Bazı modellerini Türkiye'de üretmeyi planlayan Oppo'nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da belirtildi. 2004'te Çinde Dongguang'da kurulan ve dünya çapında 40 binden fazla çalışanı bulunan Oppo 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. (kaynak: https://www.bloomberght.com/)
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