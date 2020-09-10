Nielsen'de ilk defa bir Türk kadınına küresel sorumluluk: Didem Şekerel Erdoğan

Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen’e katılmadan önce uluslararası bir FMCG firmasında pazarlama direktörlüğü görevinde bulundu. Gerek uluslararası stratejik pazarlama gerekse de Türkiye’de operasyonel pazarlama alanında, özellikle satış ve ticari pazarlama konularında, 20 yıllık bilgi ve deneyime sahip olmasıyla öne çıkan Erdoğan; 4 yıl boyunca Avusturya Viyana’da yaşadı ve 32 ülkeyi kapsayan uluslararası stratejik yönetici pozisyonunda bulundu. Perakende ölçüm hizmetleri ile satış etkinliği, analitik ve tüketici araştırmaları, iç görü danışmanlık ekiplerini kapsayan tüm müşteri ve danışmanlık ekiplerine liderlik etmiş olan Erdoğan, 2013 yılında Nielsen ailesine katıldı. Türkiye’de Nielsen FMCG E-Ticaret panelinin kurulmasına liderlik eden, Nielsen çözümlerinin dijitalleştirilmesi ve teknolojiye entegre edilmesinde öncü rol oynayan Erdoğan, ileri derecede analitik ve modelleme çalışmalarıyla ön plana çıktı.

Son olarak, Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve EEMEA RUS bölgesinden sorumlu Perakende Grup Başkan Yardımcısı görevlerini yürüten Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen'de global liderler arasına atanarak 55 ülkeden sorumlu Nielsen Senior Vice President Intelligent Analytics (Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı) görevine terfi etti.

Erdoğan, bir ilke imza atarak Nielsen Türkiye'yi globale taşıyan başarıları sonrasında Nielsen'de bu görevi alan ilk Türk yönetici oldu.

Didem Şekerel Erdoğan, yeni görevinde APAC-EEMEA bölgelerini kapsayacak şekilde, kıtalar arası geniş bir sorumluluk alarak Avustralya'dan Kore'ye, Hindistan'dan Rusya'ya, Endonezya'dan Romanya'ya, Güney Afrika’dan Singapur’a, Türkiye'den Çin'e kadar uzanan tüm bu bölgeler ile birlikte geniş bir ekibin liderliğini üstlendi ve Nielsen Senior Vice President Intelligent Analytics (Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı) görevine atandı.

AmCham yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Lead Network üyesi olan, her zaman çeşitlilik ve kapsayıcılığı ön planda tutan Didem Şekerel Erdoğan, son dönemlerde daha da çok önem kazanan big data analitik çözümlerini kapsayan büyük bir gruba ve ekiplerine liderlik etmekten gurur duyduğunu ifade etti. Güçlü ve tecrübeli analitik liderlerden oluşan bir ekibin sorumluluğunu aldığını ve bu ekibi daha ileriye taşıyarak Nielsen müşterilerine ve perakendecilere en iyi hizmeti sunmak arzusunda ve tutkusunda olduğunun altını çizdi.