Lova Yatak’ın yeni Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer oldu!

Son dönemde yaptığı yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile tüketicilerin beğenisini toplayan Türkiye’nin rahat uyku markası Lova Yatak’a mobilya ve yatak sektörünün deneyimli isimlerinden Erim Tamer Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Lova Yatak’ın yeni dönem çalışmalarının bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Tamer, ‘‘Türkiye’nin rahat uyku markası Lova Yatak için çok çalışarak üretmeye ve her daim fark yaratmaya devam edeceğiz, bu rahatlığı tüm dünya ile buluşturmak için çalışacağız.’’ dedi.

ERİM TAMER KİMDİR?

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamlayan Erim Tamer, çalışma hayatına, 2005 yılında Koleksiyon Mobilya’da Ofis Mobilyaları Departmanında Perakende Satış Temsilcisi olarak başlamıştır. İlerleyen dönemde ise yine Koleksiyon Mobilya’da Kurumsal Satış Departmanında Satış Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009-2016 yılları arasında ise Mudo Concept’te sırasıyla; Mağaza müdürü, Satış ve Kategori Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Ardından 2016-2020 yılları arasında ise Yataş Grup’ta Markalar Ürün Direktörü olarak görev almıştır. Tamer, 2020 – 2022 yılları arasında da Doğtaş Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.