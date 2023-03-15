KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan İSO'ya ziyaret

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ev sahipliğinde Odakule’deki merkezde gerçekleşen buluşmada, Tatar başkanlığındaki KKTC heyetinde KKTC Türkiye Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar da bulundu.

Ziyarette, öncelikle ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinin etkileri konuşuldu. Yaşanan insani ve ekonomik kayıplara değinilen görüşmede, Türkiye’nin en kısa sürede deprem yaralarını büyük bir toplumsal dayanışma ile sararak ayağa kalkacak güçte olduğu dile getirildi.

KKTC’den iş insanlarının da yer aldı ziyarette iki ülke arasında gelecekte yatırım ve ticaret imkanlarının daha da artırılmasına ilişkin geliştirilebilecek projeler üzerinde de duruldu. Özellikle KKTC’nin Türk iş dünyasına sunduğu yatırım alanları ile ilgili de fikir alışverişi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyaretinde İSO Yönetiminde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı ile Cemal Keleş, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe (Sayman), Kemal Akar, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Dr. Faruk Sarı, İSO Meclis Başkan Yardımcıları Sadık Ayhan Saruhan ile Yüksel Özyurt ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Koray Yavuz da yer aldı.