İstanbul'un Gözde Mekanı Lordom Restaurant, Şişli Bomonti'de Hizmete Girdi!

Lordom Restaurant Şişli Silahşör Caddesi'nde dün akşam düzenlenen törenle açıldı. Lordom Restaurant'ın açılışında Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız, ünlü sanatçı Faruk Tuncel Kerem Ecer'e kurdele kesiminde eşlik etti. Eyüp Belediye başkan Yardımcısı Cevdet Yıldız yaptığı konuşmasında; "Eyüpsultan ilçesinde de esnaflık yapan Kerem Ecer kardeşimizin mekanı hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

'LORDOM, DÜNYA MUTFAĞINA YENİ BİR VİZYON KATACAK'

Açılışın ardından işletme sahibi ünlü iş insanı Kerem Ecer, tebrikleri kabul ederek açılışa iştirak eden, hayırlı olsun dileklerinde bulunan herekese teşekkür edip "Lordom, ismiyle dünya mutfağına yeni bir vizyon katacak" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER AÇILIŞTA KEREM ECER'İ YALNIZ BIRAKMADI

Şişli Bomonti'de açılışı gerçekleştirilen Lordom Restaurant, adeta ünlüler geçidine sahne oldu. Dostları, Kerem Ecer'i bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Sesiyle hayat verdiği şarkılarla milyonları kendine hayran bırakan Faruk Tuncel, 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ferman Toprak, Eski manken ve model Şenol İpek, sinema ve tiyatro sanatçısı Çetin Altay, sinema sanatçısı Aysel Nazim, canlandırdığı karakterlere can veren oyuncu Esra Sönmezer, Kanal D Haber'in deneyimli muhabir ve gazetecilerinden İbrahim Konar, yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, Gazeteci Aysun Mola, Sevilen şarkılarıyla dinleyenleri mest eden Koliva grubunun solisti İlhan Gülten, ünlü iş insanı Ali Adıyaman, Mehmet Gözetir, Muttalip Bilen'in yanı sıra iş,sanat ve cemiyet hayatırnın tanınmış simaları açılışta yer aldı.