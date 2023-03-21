Geberit, ISH 2023 fuarında sıhhi tesisata ilişkin tüm yenilikçi çözümlerini tanıttı

Sıhhi tesisat ve vitrifiye sektörünün güncel dinamiklerini yakalayan tasarımlara imza atan Geberit, 13-17 Mart 2023 tarihleri arasında iklimlendirme ve tesisat sektörünün dünyadaki en önemli buluşmalarından biri olarak Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen ISH 2023 fuarına katılım gösterdi. Son kullanıcı ve profesyonellere duvar önü ve arkasındaki geniş ürün gamını tanıtan marka, fuar standındaki Geberit Akademi alanında ürünleri deneyimleme fırsatı da sunarken çeşitli sıhhi tesisat ürünlerini dijital olarak birbirine bağlayan bir konsept olan Geberit Connect’i de ilk kez fuar ziyaretçileriyle buluşturdu.

Geberit, yeni ürünleriyle güncel trendleri belirliyor

Fuar süresi boyunca ziyaretçileri ve sektör profesyonellerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Geberit Türkiye İhracat ve Marmara Bölge Satış Müdürü Egemen Uludağ “Sektörümüzün lider firmalarını bir araya getirmenin yanı sıra yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik ve kaynakların korunmasına odaklanan ISH 2023, inovatif ürünlerimizi geniş kitlelere ulaştırmak adına önemli bir fırsat oldu. Geberit olarak onlarca yıldır rezervuardan klozete ve oradan da drenaj borusuna kadar suyun gittiği tüm yolu optimize ediyor; bunun için de teknolojinin en ileri noktasına uzanan yenilikçi çözüm ve ürünler geliştiriyoruz. Bu kapsamda fuarda sergilediğimiz Duofix montaj sistemleri, gömme rezervuarlar, Sigma70 kumanda kapağı ve yeni yıkama teknolojisi ile Geberit Acanto asma klozet fuar katılımcılarının büyük ilgisini gördü” dedi.

Geberit’ten ISH 2023’te sıhhi tesisat sistemlerini birbirine bağlayan yeni konsept: Geberit Connect

Banyo tasarımına zamansızlık getiren Geberit ürünlerinin fuarda ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Egemen Uludağ, sözlerine şöyle devam etti: “Standımızda ağırladığımız sektör profesyoneli ve ziyaretçilerimize klozet sistemimizin yıkama performansı testi ve montajını bizzat görebilecekleri bir deneyim fırsatı sunduk. Buna ek olarak, artık daha verimli ve daha sessiz bir yıkama sistemine sahip olacak şekilde optimize ettiğimiz Acanto klozet, yeni renk ve malzemelerle banyolara yeni bir görsel kimlik kazandıran Sigma70 kumanda kapağı, farklı şekil, renk ve boyutlara sahip aydınlatmalı aynamız Option, ONE serisi ve CleanLine50 duş kanalı da sergilediğimiz ürün gamında yer aldı. Klasik sıhhi tesisat sektöründen birçok yeni ürünün yanı sıra sıhhi tesisatların dijital ağına yönelik Geberit Connect konseptini de ilk kez ISH 2023'te sunduk. Çeşitli sıhhi tesisat ürünlerini dijital olarak birbirine bağlayan Geberit Connect sayesinde sıhhi tesisatların bütünsel ve ekonomik bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. Mevcut teknolojilerimizi geliştirerek hep daha iyisine ulaşmak bizim için temel gündem maddelerinden biridir.”