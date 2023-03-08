Emsan Yeni Koleksiyonlarıyla Ambiyans Ev Ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’nda Yerini Aldı

Türk ev ve mutfak ürünleri züccaciye pazarının önde gelen üretici ve markaları, 02-05 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’nda buluştu. Züccaciye sektöründeki yenilikleri, trend ürün, konsept tasarım ve teknolojileri bir arada sunan fuarda EMSAN, bahar koleksiyonlarıyla yer aldı.



2023 İlkbahar/Yaz Sezonu için özenle hazırladığı yeni ürünlerini görücüye çıkaran Emsan, fuarda tava, tencere ve sahanlardan kek kalıplarına, yemek ve sofra takımlarından mutfak gereçlerine ve içecek hazırlama gruplarına kadar 200’den fazla yeni ürününü iş ortaklarına tanıttı. Emsan’ın 2023 yılı için hazırladığı yeni koleksiyonları ile Çeyiz Kampanya paketleri de fuarda yoğun ilgi gördü.

Fuarla ilgili değerlendirmede bulunan Emsan Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, Emsan’ın 2023’te 50. yılını kutladığını belirterek şunları kaydetti: “Bu tür organizasyonlar yeni ve mevcut ürünlerimizin tanıtımında önemli bir rol oynuyor. Emsan olarak en yeni koleksiyonlarımızla fuara katılım sağladık. 300’ün üzerinde iş ortağımızı standımızda ağırladık. Fuar yeni bağlantılar açısından da verimli geçti.”