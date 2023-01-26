Doğanlar Mobilya Grubu, İstanbul Mobilya Fuarı’nda sergilediği ürünleriyle ziyaretçilerden tam not aldı

2023 yılında konsolide satış geliri büyümesini %85-%90 oranında öngörerek 7-7,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini hedefleyen Doğanlar Mobilya Grubu, yeni koleksiyonlarını sergilendiği fuarda ziyaretçilerden tam not almayı başardı. Pandemi sebebiyle 3 yıldır fuarlara katılamadıklarını söyleyen Grubun CEO’su İsmail Doğan, İstanbul'da iki farklı fuar merkezinde de yer aldıklarını ve ilginin oldukça yoğun olduğunu ifade etti.

Ekovitrin olarak her iki fuar merkezindeki stantlarını ziyaret ettiğimiz Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su İsmail Doğan, muhabirimiz Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı. 2023 hedeflerini anlatan ve yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Doğan, "Bu yıl fuara tamamen yeni ürünlerimizle katıldık. 2022’de toplamda yüzde 95 büyüdük. Lova Yatak 2,5 kat, Kelebek Mutfak 2 kat, Ruum Store da 5 kat büyüme gösterdi. Doğtaş ve Kelebek grubun içinde en büyük markalar olduğu için havuz yaptığımızda bu büyüme yüzde 95’i buldu. Bizim için fuarlar çok önemli, markalarımız yurt içi ve yurt dışında tasarımlarıyla ciddi takip ediliyor. Fuarlar bize ziyaretçi açısından katkı sağlıyor. Mevcut bayilerimiz fuara gelerek koleksiyonları görüyor, motivasyonları artıyor. Türkiye artık dünyada mobilya üretiminde kendini hissettiriyor. Avrupa ve Amerika; Çin pazarından uzaklaşıyor, bize doğru kaymaya başlıyor. O nedenle ziyaretçi sayılarımız da çok fazla, müşteri bulmamız da kolaylaşıyor" ifadelerini kullandı.