Çalık Holding, Türkmenistan'da 3 hastane inşa ediyor

Aşkabat’ta mevlit okutuldu

Faaliyette bulunduğu her coğrafyada insan yaşamına değer katacak projeler üreten Çalık Holding’in iştiraki GAP İnşaat Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta anahtar teslimi olarak yapacağı Uluslararası Onkoloji Merkezi, Uluslararası Pediatri Merkezi ve Stomatoloji Merkezi’nin temellerini attı. Temel atma töreni Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un katılımıyla gerçekleştirildi. Temel atma törenlerinde konuşan Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Arkadag, Gurbanguli Berdimuhamedov, hastane yatırımlarının Türkmenistan sağlık politikasında öncelikli yer aldığını ifade ederek, şunları söyledi. “Bugün burada ülkemde aynı anda üç modern tıbbı kurumun uluslararası onkoloji, pediyatri ve diş sağlığı merkezinin temelini atıyoruz. İnsan sağlığına yatırım devletimizi sağlık politikasının önemli bir ayağını oluşturuyor. Toplumumuzun ve devletimizin en büyük değeri insan sağlığıdır. Sağlıklı toplum sağlıklı devletin temelidir ilkesiyle, bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Modern teşhis ve tedavi merkezlerinin oluşturulması sağlık sistemimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu kurumların oluşturulmasıyla birlikte, burada çalışacak sağlık personelinin ve doktorlarının yetiştirilmesine önem veriyoruz. Sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz bu atılımlar, Türkmenistan halkının yaşam kalitesini iyileştirecek, yaşam süresini artıracaktır. Ülkemizin sağlık alanındaki reformların gerçekleştirilmesi ve sağlık sistemimizin gelişmesini sağlayacak şekilde uluslararası kurumlarla da iş birliği yapacağız. Yurtdışındaki modern teşhis ve tedavi olanaklarını ülkemize kazandıracağız. Bunun yanı sıra mesleki becerilerin geliştirilmesi ve ülkemize uzun yıllar hizmet verecek nitelikli sağlık kadrosu yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Halk sağlığı çalışmalarımıza etkin bir şekilde devam edeceğiz. Yakın zamanlarda diğer vilayetlerimizde de onkoloji hastaneleri, virüsoloji merkezleri ve tıp meslek yüksek okulları inşa edeceğiz. Burada özellikle, ülkemizde uzun süredir çalışmalarını sürdüren ve sağlık, enerji, tekstil, inşaat gibi sektörlerde önemli işlere imza atan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a teşekkür ederiz.”

Konuşmasında, bağımsızlığını ilan ettiği dönemde Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülke Türkiye olduğunu belirten Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler’de onaylandığında ilk destek veren ülkenin yine Türkiye olduğunu vurguladı. Türkmenistan hidrokarbon zenginliği açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığının da altını çizen Berdimuhamedov; “Türkmenistan olarak amacımız bu hidrokarbon zenginliğimizi büyük Türk ailesi ile paylaşmak. Her Türk ailesinin ocağına ulaştırmaktır” dedi.

Üç hastanenin temeli atıldı

Aşkabat’ta gerçekleşen temel atma törenlerinde konuşan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkmenistan'da modern sağlık merkezleri, çok amaçlı hastaneler, çağdaş ilmi-klinik merkezler, sanatoryumlar inşa edildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Toplumun ve devletin en yüksek değeri olan insan sağlığının korunması Türkmenistan'da devlet politikasının öncelikli yönlerinden biridir. Son yıllarda Türkmenistan’da ulusal ekonominin tüm sektörlerinde olduğu gibi, sağlık alanında da geniş çaplı yatırımlar yapılıyor.

Türkmenistan’dan depremzedelere büyük destek



Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Arkadağ Sayın Gurbanguli Berdimuhammedov, ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinden duyduğu büyük üzüntüyü belirterek, Türkmenistan’ın daha felaketin ilk saatlerinde doktorlar, kurtarma ekiplerini ve yardım malzemelerini taşıyan ilk uçağını gönderdiğini vurguladı.

Sağlık alanında büyük başarılar elde ediliyor. İlaç ve sağlık ürünlerini üretebilen fabrikalar kuruluyor. Bunun sonucu olarak da hastalıkların teşhis, tedavi ve önlenmesinde, kaliteli tıbbi hizmet sunumunda, ileri yöntemlerin ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesinde güzel sonuçlar alınıyor. Türkmenistan’ın sağlık ve ilaç sanayi sistemini tamamen dönüştüren bu muazzam çalışmalar nüfusun sağlık durumunu önemli ölçüde değiştirdi, ortalama yaşam süresinin artmasını sağladı. Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un ileri sürdüğü ‘Vatan ancak halkı ile Vatandır! Devlet ancak halkıyla devlettir!’ ilkesine dayalı olarak, ulusal sağlık sisteminin daha da gelişmesi, modernleştirilmesi için yeni hedefler belirleniyor. Türkmenistan, sağlık sistemini ilerletecek, daha da geliştirilecek şekilde güçlü adımlar atılıyor. Bugün burada temelini attığımız 500 yataklı uluslararası onkoloji klinik merkezinin, 160 yataklı uluslararası çocuk sağlığı merkezinin ve diş merkezinin inşa edilmesi bunun önemli bir kanıtıdır. Türkmenistan da müteahhit olarak bulunmaktan, sağlık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktan dolayı derin memnuniyet duymaktayız.”

Modern ve en güncel teknoloji ile donatılmış ve 500 yatak kapasiteli Uluslararası Onkoloji Merkezi (Kanser Teşhis ve Tedavi Merkezi), 160 yatak kapasiteli Uluslararası Pediatri Merkezi (Çocuk Hastalıkları Merkezi) ve Stomatoloji Merkezi (Ağız ve Diş Hastalıkları Merkezi) anahtar teslim inşa edilerek 2026 yılında Türkmenistan Sağlık Bakanlığı’na teslim edilecek.