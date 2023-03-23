Akyaşam Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Zehra Tümkaya Oldu

Kariyerine Deutsche Annington’da Portföy Yönetimi departmanında Yönetici olarak başlayan Zehra Tümkaya, 2008 yılında Türkiye’de Alman yatırımcı firmasında AVM yönetiminde görev almıştır. 2010-2014 yılları arasında AVMMFI Partners’da sırasıyla AVM Müdürü ve sonrasında AVM Bölge Müdürü olarak çalışan Tümkaya Türkiye’nin birçok şehrinde bulunan AVM’lerin açılışını ve yönetimini başarı ile sürdürmüştür. 2015 yılı itibarıyla da Jones LangLasalle (JLL) Türkiye şirketinde Bölge Direktörü olarak kariyerine devam etmiştir. Tümkaya ayrıca ECE Türkiye’de Alışveriş Merkezi Müdürü olarak çalışmıştır.

16 Ocak 2023 tarihinden itibaren Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü olarak görevine başlayan Zehra Tümkaya, J.W.v. Goethe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2001 yılında tamamlamıştır.

Zehra Tümkaya Almanca, İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır.