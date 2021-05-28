Aksa Doğalgaz’ın desteğiyle Engelsiz sporcular uluslararası arenada yeni başarılar kazandı

Uluslararası alanda tenisin en üst düzey yönetim organı olarak kabul edilen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), gerçekleştirmeyi planladığı ancak Covid-19 nedeniyle dünya genelinde iptal ettiği Tekerlekli Sandalye Tenis’te dünyanın en yüksek ödüllü turnuvalarını, alınan tedbirleri güvenli bularak Antalya’da gerçekleştirmeyi tercih etti. Dünyaca ünlü bu turnuvalarda, 30 farklı ülkeden gelen tenisçilerin yanı sıra, milli takım sporcularımız da sıkı bir mücadele verdi. Aksa Doğalgaz’ın 2018 yılından itibaren, engelsiz yaşam ve sporda fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla desteklediği Tekerlekli Sandalye Türk Tenis Milli Takımı sporcularından Uğur Altınel ve Emirhan Toper, katıldıkları iki uluslararası turnuvada üç gümüş madalya kazanarak ülkemize büyük sevinç yaşattı. Uğur Altınel ve Emirhan Toper, nisan ayında yine Antalya’da gerçekleşen uluslararası üç turnuvada ise iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalyayı ülkemize kazandırma başarısı göstermişti.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan

Sporcuların turnuvalardan topladıkları puanların önemli olduğunu belirten Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “Engelsiz yaşam ve sporda fırsat eşitliği sağlamak amacıyla sporcularımızın yanındayız. Desteklediğimiz sporcularımızdan Uğur Altınel, uluslararası turnuvalarda gösterdiği üstün başarıyla dünyada 21’inci sıraya yükseldi ve paralimpik oyunlarına katılmak için önemli bir yol kat etti. Emirhan Toper ise aldığı sonuçlarla gençler kategorisinde dünyanın en iyi beş sporcusu arasına adını yazdırdı. Bu hem biz hem de ülkemiz için gurur verici bir gelişme. Bugün bir kez daha gördük ki aslında engel diye bir şey yok. Sporcularımızın uluslararası arenada mücadele etmesini yürekten temenni ediyoruz. Spora ve sporcuya gereken önemi vermeye, fırsatları eşitlemeye ve sporcularımızı hem ülke çapında hem de dünya çapında desteklemeye, onlara can yoldaşı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Aksa Doğalgaz, engelsiz sporculara verdiği desteğin yanı sıra 2015 yılında hayata geçirdiği “Can Yoldaşı” projesiyle de engelli abonelerinin hayatını kolaylaştırıyor. Şirket, engelli aboneler 187 Doğal Gaz Acil Hattı’nı veya 444 4 187 No’lu Çözüm Merkezi’ni aradığında, sistem tanıma özelliğiyle kendilerine öncelik tanıyarak doğal gaz acil ekiplerini abonenin talebini anlatmasını beklemeden olay yerine yönlendiriyor. Tehlike anında yalnız olan engelli abonelerine acil hizmet sunan Aksa Doğalgaz, yapmak istedikleri işlemler için müşteri temsilcisine bağlanan abonelere de öncelik sağlıyor ve taleplerini en kısa sürede karşılıyor.

Engelli vatandaşlar, Aksa Doğalgaz şubelerinden ve aksadogalgaz.com.tr, Online İşlemler kanalından abone kayıtlarını gerçekleştirerek “Can Yoldaşı” projesine dâhil olabiliyor.