Aksa Doğalgaz, 2021 yılının ikinci yarısında da yatırımlarına devam ediyor

Aksa Doğalgaz, doğa dostu, konforlu ve ekonomik enerji kaynağı doğal gazı, hizmet bölgesindeki illerde yer alan ilçe ve mahallelere ulaştırmaya devam ediyor. Şirket bu kapsamda, Hatay ilinin Hassa ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına başladı.

Hatay, Hassa İlçesi Altyapı Çalışmaları Başlangıç Töreni’nde konuşan Aksa Çukurova Doğalgaz Hatay Osmaniye Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, “Aksa Çukurova Doğalgaz olarak, vatandaşlarımıza doğa dostu, konforlu ve ekonomik enerji kaynağı doğal gazı ulaştırmak için çalışıyoruz. Amacımız, her yıl daha fazla ilçemize doğal gaz ulaştırmak. Bunun için var gücümüzle, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz” dedi. Kasapoğlu, ayrıca, Hassa’da doğal gaz alt yapı çalışmalarının 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını ve doğal gaz arzının bölge halkına sunulacağını müjdeledi.

“Amacımız; temiz enerji kaynağı doğal gazı yaygınlaştırmak”

2021 yılı içerisinde Hatay’da yapacakları yatırım miktarının 51 Milyon TL değerinde olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, Hatay’da yaklaşık 130 bin aboneye hizmet verdiklerini belirtti. Kasapoğlu, kömürle ısınan bir evin bir yılda ortalama 4,5 ton karbon salımına neden olduğunu söyleyerek, doğal gazın diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında daha temiz, konforlu ve tasarruflu olduğunun altını çizdi ve daha çok eve doğal gaz ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kasapoğlu, “Altyapı çalışmalarına büyük bir gurur ve mutlulukla başladığımız Hassa ilçemize yapılan yatırımın bölge halkına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Uzman kadromuzla, vatandaşlarımızın en kaliteli ve güvenli şekilde doğal gaz hizmetinden faydalanabilmesi için her zaman yanınızdayız” dedi. Doğal gaz kullanmak isteyenler, ön abonelik işlemlerini başlatmak için Hassa Belediyesi’nde bulunan doğal gaz ofisinden ya da muhtarlıklarından bilgi alarak ilgili evrakları temin edebilecekler.