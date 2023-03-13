Akıllı televizyon sektörünün lider markası Skytech, Host İstanbul'a damga vurdu

lham verici tasarımlar ve heyecan verici ürünlerle işini büyütmek isteyenlerin buluşma merkezi haline gelen Host İstanbul, bu yıl İstanbul Tüyap fuar merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Rekabette bir adım öne geçmek için yarışan markalar en yeni ürünlerini HOST Istanbul'da sergiledi.

Geçmişte edindiği bilgi ve tecrübenin ışığında tüketici elektroniği ve elektrikli ev aletleri alanında çalışmalarını geliştirerek fonksiyonel ürünler geliştiren Skytech, fuarda katılımcı ve ziyaretçilerden tam not almayı başardı.

Skytech CEO'su Uğur Ünsal; "Host İstanbul inhracat odaklı bir fuar, biz de ülkemize katkısı olması bakımından çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bu sebeple de her yıl bu fuara katılıyoruz. Yabancı misafirlerimize fuarda yeni ürünlerimizi gösterme fırsatı buluyoruz, bu bakımdan anlamlı bir fuar." ifadelerini kullandı.