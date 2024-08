Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Gencay Esendağ başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Gencay Esendağ ağustos ayında birçok gün ve hafta kutladığımızı ifade etti.

Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Yılmaz da, “30 Ağustos Türk Milleti'nin var olma mücadelesini zaferle taçlandırmasıdır. Bu destansı zaferlere imza atan, bu toprakları bize yurt yapan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, onları bir kez daha saygı ve minnetle yad ediyoruz” dedi.



“Orman yangınları hepimizin ciğerlerini yaktı”

Konuşmasında orman yangınlarına da değinen Başkan Yılmaz, “Bu yıl ağustos ayı ülkemiz açısından oldukça kurak geçti. Son günlerde yaşanan orman yangınları ise hepimizin ciğerlerini yaktı. Tarım şehri olan Manisa için iklim değişimleri, ormanlar, hava ve su olayları hayati derecede önemlidir. Tarım ile ilgili politika ve stratejilerimizi yeni iklim olaylarına göre gözden geçirmemiz gerekiyor. Gelecek beş yıl ve on yıl için yapacağımız projeksiyonlarımızı buna göre yapmamız gerekir. Hem suyu hem de topraklarımızı daha etkili ve verimli kullanmamız gerekiyor. Her geçen gün artan girdi maliyetlerini de dikkate aldığımızda, verimlilik olmazsa olmazımız durumunda. Akıllı tarımı, dijital tarımı ismine ne dersek diyelim yaygınlaştırarak rekabetçi hale gelmemiz lazım. Aksi takdirde tarımsal ürünlerin fiyatlarının oluşumunu, düzensiz iniş çıkışlarını tamamen doğal gelişmelere bırakmamız anlamına geliyor. Hep söylüyoruz akıllı tarım ve dijital tarım en önemli hedefimiz olmalı. Bu şekilde çiftçimizi ve tarım işletmelerimizi iklim değişimlerinden ve rekabetten dolayı ortaya çıkacak zararlardan daha fazla koruyabiliriz” dedi.



“İş dünyasının finansmana erişiminin sağlanması gerekiyor”

Ekonomide yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “Kısaca ülkemizde ve dünyada ekonomik anlamda gelişmeleri sizlerle paylaşmak isterim. Avrupa bölgesinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde enflasyonda nispeten düşüş yaşandı. ABD’de temmuz itibariyle yıllık TÜFE yüzde 2,9 oldu. Malum hedefleri yüzde 2. Avrupa bölgesinde ise geçen yıl bu zamanlarda yüzde 5,3 civarında olan enflasyon yüzde 2,6 seviyesine gerilemiş durumda. Yapılan değerlendirmelere göre enflasyondaki bu seyir eylül ayında bir faiz indirimi olabileceği yönünde. Hali hazırda AB’den ayrılan İngiltere’nin Merkez Bankası (BOE) ve Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz indirimine gitti. Çin ekonomisinde ise enflasyon ve büyüme oranları göz önüne alınarak ekonomide bir yavaşlama görülmekte. Bu durum geçen yazdan beri devam etmekte. Piyasanın canlanması için bu faiz indiriminin olduğu belirtilmekte. Japonya’da ise durum tam tersi. Japon Merkez Bankası (BOJ) yüzde 0-yüzde 0,1 aralığında olan faizi yüzde 0,25 seviyesine yükseltti. Yıllardır Japonya’dan düşük faizle borçlanıp yüksek kazançlı ülkelere giden yatırımcılar şok oldu. Adeta küçük bir deprem oldu. Başta yüzde 20 kayıp yaşayan nikke-225 endeksine paralel olarak dünya borsaları kısa sürede çöktü. Ülkemizde de bunun etkilerini yaşadık. Neyse ki 2001 ve 2008 krizi gibi bir durum yaşanmadan piyasalar yatıştı. Bazı kaynaklar yaşanan kaybın dünya genelinde yıllık gelirin yüzde 16’sı kadar olduğu yönünde. Eylül ayından itibaren yaşanacak küresel faiz indirimlerinin dünya ekonomisine biraz nefes aldıracağı düşünülmektedir. Küresel ekonomide durum böyle iken ülkemizde ekonomik gelişmeler şu şekilde. Merkez Bankası beşinci kez faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 61,78 oldu. Aylık oran ise yüzde 3,23 oldu. En fazla yükseliş, yıllık olarak yüzde 104,50 ile eğitimde, aylık olarak ise yüzde 8,08 ile konut sektöründe gerçekleşti. TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi. Mali sıkılaştırma politikaları ve bunların yansımaları sonucu artan fon maliyetleri yatırımcı açısından sıkıntılara neden olabilmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi enflasyonun düşmesi çok önemli ancak yüksek faiz oranlarının iş yapma ortamını olumsuz yönde etkilemesine de izin vermememiz gerekir. Bu nedenle iş yapan, üreten, ihraç eden ve istihdam sağlayanların ucuz finansmana erişiminin sağlanması gerekir. İş yapanların finansman maliyetlerinin öngörülebilir ve düşük olmasını diliyoruz. Bu şekilde yatırım ortamının iyileşebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.



“Çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz”

Manisa olarak çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini anlatan Başkan Yılmaz, “İlimiz açısından dış ticaret verilerini incelediğimizde Manisa, ihracatta 2023 yılında, 5 milyar 560 milyon dolar ile ülke sıralamasında sekizinci sıradadır. TİM verilerine göre ilimizin yılın ilk yedi aylık toplam ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar seviyesindedir. Günümüz şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda sanayicilerimiz başarı hikayeleri yazmaya devam ediyorlar. Bu firmalarımız hem yerel ekonomiye katkı sağlamakta hem de Türkiye’nin sanayi gücünü ileriye taşımaktadırlar. Açıklanan bu sonuçlar sanayicilerimizin en zor faaliyet şartlarında dahi ülkemize karşı olan sorumluluklarını fedakârca yaptıklarını bir kez daha bizlere göstermekte. Durmadan çalışan ve üreten tüm firmalarımızı, kıymetli üyelerimizi tebrik ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.