Türkiye’nin ilk milli bankası olarak 1924’te kurulan İş Bankası, Kıbrıs’taki 70. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Genel Müdür Hakan Aran, KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ve çok sayıda davetliyi ağırladı.

Cumhurbaşkanı Tatar: “KKTC, Başarı Öyküsü Yazdı”

Resepsiyonda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uygulanan haksız izolasyon ve kısıtlamalara rağmen KKTC’nin güçlü bir ekonomik yapıya kavuştuğunu vurguladı. Tatar, İş Bankası’nın Kıbrıs Türk halkının Türkiye ve dünya ile olan ticari bağlarını güçlendirmedeki rolüne dikkat çekerek, “Bu topraklarda direndik, ürettik ve geleceğe umutla bakıyoruz. Gençlerimizin varlığı, ülkemizin en büyük gücüdür” ifadelerini kullandı.

Adnan Bali: “En Zor Zamanlarda Yanınızda Olmak İçin Geldik”

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, bankanın genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere doğduğunu, aynı ruhla 70 yıl önce Kıbrıs’ta da faaliyete başladığını söyledi. 1955’te Lefkoşa’daki ilk şubenin açılış hikâyesini anlatan Bali, “Kıbrıs’ta varlığımız sadece finansal bir yatırım değil; bir halkın varoluş mücadelesine duyulan güçlü bir destek anlamını taşıyor” dedi.

Bali ayrıca, İş Bankası'nın Kıbrıs'ta sadece bankacılık alanında değil, eğitimden çevreye, kültür ve sanattan sağlığa kadar birçok alanda toplumsal projelere katkı sunduğunu da belirtti.

Serhan Akşahin: “70 Yıllık Bir Birliktelik Hikâyesi”

İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin ise 70 yıllık bu sürecin yalnızca bir zaman dilimi değil, Kıbrıs Türk halkıyla kurulan güçlü bağların bir ifadesi olduğunu vurguladı. Akşahin, “Bugün geldiğimiz noktada, 53,5 milyar TL’lik aktif büyüklüğümüzle KKTC’nin en büyük bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

İş Bankası, Kıbrıs’ta bir bankacılık hizmetinden öte; toplumsal dayanışmanın, güvenin ve ortak bir geleceğe duyulan inancın sembolü olmayı sürdürüyor.