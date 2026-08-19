İş adamı Mehmet Bozkuş, TBMM'de 467 milletvekilinin imzasıyla kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren çerçeve yasayı değerlendirdi. Bozkuş, düzenlemenin Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe ilerlemesi açısından tarihi önem taşıdığını belirterek, özellikle bölgede huzur, güven, ekonomik kalkınma ve toplumsal refahın daha da güçleneceğini söyledi.

İş adamı Mehmet Bozkuş, Türkiye'nin terörün sona erdirilmesi ve kalıcı toplumsal huzurun sağlanması yönünde attığı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozkuş, TBMM'de 467 milletvekilinin imzasıyla ortak iradeyle kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanmasıyla tamamlanan çerçeve yasanın Türkiye'ye ve özellikle bölgeye hayırlı olmasını diledi. Bozkuş, 'İşte şimdi durmak yok, yola devam' sloganına atıfta bulunarak, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin bulunduğunu vurguladı. Bozkuş, söz konusu yasanın yalnızca siyasi açıdan değil, toplumsal ve ekonomik açıdan da önemli sonuçlar doğuracağına inandığını kaydederek, Türkiye'nin artık terörün oluşturduğu güvenlik sorunlarının gölgesinden uzaklaşarak geleceğe daha güçlü şekilde bakması gerektiğini ifade etti. Tarihi günlere şahitlik ettiklerini anlatan Bozkuş, terör nedeniyle yıllardır yaşanan ölüm, yıkım, acı ve gözyaşının sona ermesinin herkes için büyük bir umut kaynağı olduğunu söyledi.

''Bölgede yüzler daha fazla gülecek''

Terörün sona ermesiyle birlikte özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sosyal ve ekonomik hayatın daha da canlanacağını dile getiren Bozkuş, güven ortamının güçlenmesinin yatırım, istihdam ve ticaret açısından da önemli bir zemin oluşturacağını kaydetti. Bozkuş, 'Çünkü artık bölgemizde yüzler daha fazla gülecek, ekonomi daha fazla gelişecek, halkın refahı çok daha artacak ve en önemlisi kaotik ortam tamamen son bulacak' dedi.

Bölgede huzur ve güvenin kalıcı hale gelmesinin vatandaşların günlük yaşamına doğrudan yansıyacağını aktaran Bozkuş, insanların geleceğe daha büyük umutlarla bakacağını söyledi. Bozkuş, ekonomik faaliyetlerin artması, yeni yatırımların önünün açılması ve mevcut işletmelerin daha güçlü bir şekilde faaliyet göstermesinin de huzur ortamıyla yakından bağlantılı olduğunu vurguladı. Bozkuş, Türkiye'nin geçmişte terör nedeniyle önemli bedeller ödediğini belirterek, bundan sonraki süreçte aynı acıların yeniden yaşanmaması için toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

''Gelecek bir başka güzel olacak''

Türkiye'nin önünde daha güçlü ve daha huzurlu bir gelecek bulunduğunu ifade eden Bozkuş, 'Şimdi artık yarınlar bir başka güzel. Terörün sona ermesiyle birlikte vatandaşların huzur içerisinde yaşadığı, ekonominin güçlendiği ve bölgesel kalkınmanın hız kazandığı yeni bir dönem başlayacak. Yakalanan bu fırsat iyi değerlendirilmedi. Toplumun farklı kesimlerinin ortak hedefler etrafında bir araya gelmesi kalıcı barış ve huzur açısından önemli'' diye konuştu.

Sürece katkı sunanlara teşekkür

Bozkuş, sürece katkı sağlayan siyasi aktörlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Sürece liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bozkuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrının da sürecin şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Bozkuş, 'Sürece liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tarihi çağrısıyla fitili ateşleyen Devlet Bahçeli'ye, olumlu yaklaşımla destek veren ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bundan sonraki dönemde huzur, güven ve kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Bozkuş, yeni sürecin ülkeye, millete ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.