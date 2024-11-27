İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurmasını olumlu karşıladıklarını ifade eden Bekayi, İran’ın Lübnan halkına, devletine ve direnişine desteğinin devam edeceğini söyledi. Bekayi, “Siyonist rejimin ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle düzenlediği saldırılarda 60 bin kişi hayatını kaybetti ve 120 bin kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle 3,5 milyondan fazla Filistinli ve Lübnanlı yerinden edilirken, Gazze ve Lübnan'da kritik altyapılar büyük zarar gördü” dedi.



“İsrail’e baskı yapılmalı”

Uluslararası toplumun bölgede barış ve istikrarı koruması ve İsrail’e Gazze’ye yönelik savaşı durdurması için etkili bir şekilde baskı yapması gerektiğini vurgulayan Bekayi, “Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımın önlenmesi için aldığı tedbirler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin siyonist rejim liderleri hakkında savaş suçları nedeniyle çıkardığı tutuklama kararı, dünya kamuoyunun gözünü bu sürece çevirdi. Son 14 aydır savaş ve soykırımın durmasını isteyen kamuoyu, şimdi işgalci rejimin suçlularının yargılanıp cezalandırılmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın kamuoyuna duyurduğu ateşkes antlaşması, İsrail ve Lübnan hükümetlerinin de onay vermesinin ardından yerel saatle 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) resmen yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre İsrail Lübnan'a karadan, denizden veya havadan herhangi bir askeri saldırı gerçekleştirmeyecek.