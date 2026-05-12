Törende konuşan Erdoğan, “Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum. Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Memleketime AK Parti çatısı altında hizmet edeceğim”

Rozet töreninin ardından açıklamalarda bulunan Burcu Köksal, yeni dönemde Afyonkarahisar için çalışmalarını AK Parti bünyesinde sürdüreceğini belirtti. Özellikle kentsel dönüşüm projelerine vurgu yapan Köksal, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Afyonkarahisar’da hemşehrilerimize söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.”

Köksal’ın konuşmasındaki “aile” ve “toplum değerleri” vurgusu, siyasi kulislerde CHP yönetimine yönelik mesaj olarak değerlendirildi.

“CHP’de siyaset yapma imkanı kalmadı”

AK Parti’ye geçiş kararını bir gün önce kamuoyuna açıklayan Köksal, CHP içerisinde uzun süredir dışlandığını savundu. Parti yönetimi tarafından mobbinge uğradığını öne süren Köksal, “CHP’de siyaset yapma imkanı kalmamıştı. AK Parti’ye katılıyorum, içim çok rahat” dedi.

Köksal ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı gerilimlere ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu. Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için hedef haline geldiğini söyleyen Köksal, belediye çalışmalarında yalnız bırakıldığını öne sürdü.

Erdoğan ile 45 dakikalık görüşme

Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaklaşık 45 dakika süren özel bir görüşme gerçekleştirdiğini de açıkladı. Görüşmede Erdoğan’ın kendisine “birlikte siyaset yapacağız” mesajı verdiğini aktaran Köksal, “CHP’deyken hep karşınızdaydım ama artık o CHP kalmadı” dediğini ifade etti.

CHP’den kesin ihraç süreci başlatılmıştı

Köksal’ın AK Parti’ye katılımı öncesinde CHP Merkez Yönetim Kurulu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı’nı “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk etmişti. Tedbirli sevk kararıyla birlikte parti üyeliği de askıya alınmıştı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Artık istediği yere gidebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi, yerel siyasette olduğu kadar CHP içindeki tartışmalar açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.