İlhan Önal, lavanta üretimine internetten ilham aldıklarını ve kendi imkanlarıyla başladıkları bu yolculukta zorluklarla mücadele ettiklerini söylüyor. “Lavanta yetiştiriciliği oldukça zahmetli ve sabır isteyen bir iş. Ama emeklerimizin karşılığını görmek bizleri motive ediyor,” diyerek üretim sürecine dair samimi duygularını paylaşıyor.

Eşi Cemile Önal ise üçüncü hasat dönemlerini yaşamanın mutluluğunu dile getirirken, “İlerleyen yaşımıza rağmen üretmekten vazgeçmiyoruz. Tarımın ülkemizin kalkınmasındaki önemini çok iyi biliyoruz. Gençlerimize örnek olarak, emeğin ve üretmenin kıymetini göstermek istiyoruz,” ifadeleriyle çiftin kararlılığını ortaya koyuyor.

Sonradan projeye dahil olan Mustafa Gümüşboğa ise lavanta üretiminde yaşanan maliyet zorluklarına değiniyor. “Yüksek maliyetler nedeniyle henüz kendi tesisimizi kurmayı planlamıyoruz. Şimdilik fason üretim modeliyle devam ederek üretimimizi sürdürüyoruz,” diyerek mevcut durumu özetliyor.

Akçadağ’da kendi imkanlarıyla başlayan bu lavanta üretimi girişimi, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de doğal ve değerli bir ürünü yerelden dünyaya taşımak için umut vadediyor. İlhan ve Cemile Önal çiftinin azmi, tarıma olan inançları ve lavanta sevgileri, birçok kişi için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.