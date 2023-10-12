Kimya sektörü, ocak-ağustos döneminde de otomotivin ardından Türkiye’nin ihracatında ikinci sırada yer aldı. TİM verilerine göre ocak-ağustos döneminde 19 milyar 471 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihraç edildi. 8 milyar 572 milyon dolarla ihracatın yüzde 44’ünün AB ülkeleri ve Birleşik Krallık’a gerçekleşmesi ise bölgeye yapılan taşımalarda ADR’li araç ihtiyacını artırdı.

Türkiye-Avrupa hattında kimyevi ürün taşımalarındaki deneyimiyle öne çıkan Intermax Logistics, ADR’li ürün taşımalarını ocak-ağustos aylarında yüzde 15 artırdı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, Avrupa ülkelerine yönelik haftalık düzenli, karşılıklı seferler gerçekleştirdiklerini, toplam taşıma hacimlerinin yüzde 60’ının parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı (kimyasal) ürünlerden oluştuğunu belirtti.

400 ADR’li araç, Almanya’da ofis ve depo ile fark yaratıyor

Taşımalarını ağırlıklı olarak kara yoluyla yaptıklarını, gerekli durumlarda Ro-Ro ve demir yolu hatlarını da kullandıklarını anlatan Çelikel, “Tehlikeli madde taşımalarımızı, özmal araçlarımız ve anlaşmalı tedarikçilerimizle gerçekleştiriyoruz. 600’e yakın araca doğrudan erişebiliyoruz. Bu araçların 400 kadarı ADR’li ve ısı kontrollü.” dedi.

Çelikel, Avrupa operasyonlarını Mannheim ve Bedburg’daki bu ofis ve depoları aracılığıyla yönettiklerini aktardı.

“Uluslararası denetime büyük önem veriyoruz”

Kaliteyi ve güvenliği en üst seviyeye çıkarabilmek için uluslararası denetim mekanizmalarına büyük önem verdiklerini belirten Çelikel, şunları da kaydetti:

“Merkezi Belçika’da bulunan Avrupa Kimyacılar Derneği tarafından yapılan değerlendirmelere ve Safety & Quality Assessment for Sustainability (SQAS) sonuç raporuna göre, kimyevi ve yanıcı ürünlerin lojistiği konusunda emniyetli ve güvenli taşımalar alanında yetkinliğimiz bulunuyor. Türkiye ve Avrupa’daki depolarımızda ADR’li ürünler için profesyonel çözümler sunuyoruz.”