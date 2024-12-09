Heyecan Doruktaydı

Intel Monsters Reloaded 2024, VALORANT ve Counter-Strike 2 gibi dünyanın önde gelen oyunlarında kıyasıya rekabete sahne oldu. Turnuvada büyük final, 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde ESA Espor Arena’da gerçekleştirildi. Yılın en çok beklenen karşılaşmasında, BBL Esports ve GIANTX finale yükseldi. BBL Esports, rakibini 3-1’lik skorla yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Turnuvada, ikincilik ödülü 10.000 dolar ile GIANTX’in olurken, kazananlara ödüllerini Monster Kurucu Ortağı ve CEO’su İlhan Yılmaz ile Intel Bölge Başkanı Kareem Eletreby takdim etti.

Oyun Ekosistemine Güç Katan Etkinlik

Monster Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvayı, espor ekosisteminin teknolojik gereksinimlerini karşılama ve oyunculara destek olma misyonuyla hayata geçirdiklerini belirtti. “Espor izleyici kitlesinin 2025’te 1 milyarı bulması bekleniyor. Monster olarak, oyun bilgisayarlarındaki deneyimimizi hem oyunculara hem de sektöre sunmaya devam ediyoruz,” diyen Sülük, turnuvayı bir espor festivaline dönüştürmeyi başardıklarını vurguladı.

Monster Oyun Müzikleri Orkestrası Büyük Alkış Aldı

ESA Espor Arena’da düzenlenen etkinlikte Monster Oyun Müzikleri Orkestrası, VALORANT, League of Legends, Street Fighter ve Witcher gibi popüler oyunların ezgilerinden oluşan bir performans sergiledi. Oyun, teknoloji ve sanatı birleştiren bu özel konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Yoğun Katılım ve Rekor Etkileşim

ESA Espor Arena, 3.000’den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Oyunseverler, Monster’ın en yeni masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarını inceleme şansı buldu ve sponsorlar tarafından düzenlenen çeşitli aktivitelerle dolu dolu bir gün geçirdi.

Turnuvaya dair sağlanan dijital etkileşimler ise 300 milyondan fazla kişiye ulaşarak Intel Monsters Reloaded’ın espor dünyasındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Sponsorların Katkısı Büyüktü

Etkinliğe Intel, Micron Crucial, PC Game Pass, ETİ Maximus ve Nita Toys gibi önde gelen markalar sponsor olarak destek verdi. Bu iş birliğileri, yenilikçi çözümler ve etkileyici aktivitelerle hem oyunculara hem de izleyicilere zengin bir deneyim sundu.

Intel Monsters Reloaded 2024, espor dünyasını bir araya getiren etkileyici bir festival olarak hafızalarda yer etti. Esporun geleceğine ışık tutan bu prestijli etkinlik, heyecanla bir sonraki yılı bekletiyor.