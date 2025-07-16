Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak sektörün lokomotifi olduğunu gösterdi. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,1 artarken, özel inşaat faaliyetlerinde de yüzde 17,4’lük bir artış kaydedildi.

Aylık Artış da Dikkat Çekici

İnşaat üretimi bir önceki aya kıyasla genel olarak yüzde 4,8 artarken, alt kırılımlarda da yükseliş gözlemlendi. Bina inşaatı sektörü aylık bazda yüzde 5,6 artarken, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 2,7, özel inşaat faaliyetleri ise yüzde 3,4 oranında yükseldi.

Uzmanlar, özellikle kamu ve özel sektör yatırımlarındaki hareketliliğin inşaat üretim endeksine olumlu yansıdığını belirtiyor. Yaz aylarının etkisiyle inşaat sektöründe canlılığın önümüzdeki aylarda da sürmesi bekleniyor.