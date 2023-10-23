13-17 Ekim tarihlerinde İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleşen fuara, 200 metrekarelik standı ve ’Global Partner For Industrial Kitchens” sloganıyla katılan İnoksan, inovatif ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

İnoksan, sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu odaklı bir yaklaşımla geliştirdiği ısı geri kazanımlı bulaşık makinası ve 10 inç yeni ekranlı inosmart fırınını fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunarken, sıcak – soğuk olarak müşterinin dekoruna uygun üretilebilen servis hatları için modüler drop-in üniteleri, kendine özgü fan sistemi sayesinde tepsiler arası homojen pişirme imkanı sunan 12 ayrı pişirme moduna sahip yarı endüstriyel kuzine fırınları, hareketli salad barları ve daha birçok sergilediği ürünlerle büyük ilgi topladı.

Vehbi Varlık: “Yaptığımız görüşmelerle ihracat pazarlarımızda daha da derinleşeceğiz”

Global marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, “ Bugün 5 kıtada 100’ü aşkın noktada ihracat gerçekleştiriyoruz. Sektörümüzdeki yeni gelişmeleri yerinde takip etme, sektörü temsilcileri ile bir araya gelip ürün ve hizmetlerimizi tanıtma imkanı bulduğumuz fuarlara muhakkak katılım gösteriyoruz. Sektörümüzün en önemli fuarlarından biri olan Host Milano’da yaptığımız görüşmeler sonucunda mevcut pazarlarımızda daha fazla derinleşirken farklı ülkelerden potansiyel alıcılarla buluşma fırsatı yakaladık” dedi.