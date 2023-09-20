Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin içerikle hazırlanan “Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi” temalı 2. Bursa Gastronomi Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenler, şefler ve kanaat önderlerini ağırladı.

Gastronomi dünyasına katkı sağlamayı misyon edinen İnoksan, Bursa’nın tescilli lezzetlerinin 3 gün boyunca tanıtıldığı lezzet festivalinde mutfak sponsoru olarak yer alarak, mutfak profesyonellerine ilham verdi.

2.düzenlenen Bursa gastronomi festivalinin lezzet tutkunları ve mutfak profesyonelleri için büyük bir etkinlik olduğunu belirten İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, anadolunun lezzetlerini dünyaya tanıtan böylesine kapsamlı bir festivali destekliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.